A Dannemarie, l'installation de silhouettes de femmes dans le centre-ville fait débat

65 silhouettes de femmes ont été installées dans la commune de Dannemarie. L'idée était de célébrer l'année de la femme. Femmes enceintes, avec un sac de shopping, en talons aiguilles, une association féministe demande de les retirer, trop caricaturales. La mairie refuse, mais ouvre le dialogue.

L'année de la femme 2017 fait polémique à Dannemarie, récemment, la municipalité a inauguré une rue au nom de Monique Wittig qui fut l'une des fondatrices du Mouvement de libération des femmes. Le hic s'est produit au mois de juin. Le maire, Paul Mumbach, a décidé d'installer dans le centre-ville 65 pancartes en contreplaqué illustrant des femmes. Une association féministe demande de les retirer, trop caricaturales pour les femmes.

C'est absolument scandaleux pour nous ce genre d'images. On pourrait mettre des femmes politiques, des femmes d'affaires, des femmes chefs d'entreprise et pas des femmes dans les représentations les plus stéréotypées," Sarah, responsable de l'antenne locale des "effrontées" de Strasbourg