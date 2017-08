Dannemarie : les silhouettes de femmes devant le tribunal

L'affaire fait polémique depuis le mois de juin : 65 silhouettes de femmes installées dans les rues de Dannemarie. Une association féministe a décidé ce vendredi de saisir le tribunal pour les faire retirer.

La mairie de Dannemarie les a installés au mois de juin : 65 panneaux en contreplaqué, des silhouettes censées célébrer l'année de la femme. Une femme enceinte, une autre avec un sac de courses, d'autres encore en talons aiguilles ou dans des positions lascives.

"C'est clairement provocateur"

65 silhouettes de femmes sont installées dans le centre-ville de Dannemarie © Radio France - Guillaume Chhum

Des silhouettes trop caricaturales, estime l'association féministe "Les Effronté-e-s", qui demande depuis plusieurs semaines de les retirer, ce que la mairie refuse. Ces opposantes ont donc décidé ce vendredi de saisir en référé le tribunal administratif de Strasbourg.

Sarah Pouyaud Ely, membre de ce collectif, n'en peut plus du "cynisme" du maire de Dannemarie Paul Mumbach : "Ce qui nous choque le plus c'est qu'il parle de bonnes intentions (...), et après qu'on lui a démontré en quoi c'était sexiste, il continue et fait preuve de cynisme en nous parlant de journée de l'homme et d'accueillir à bras ouverts les Femen. C'est clairement provocateur."

Je peux vous garantir que ça va faire du foin !"

Cette association compte désormais sur la justice pour obliger le maire à retirer ces panneaux. "Là je peux vous garantir que ça va faire du foin, réplique Paul Mumbach. Très franchement je suis tout à fait serein dans cette affaire parce que toute la population est pour... C'est la meilleure façon de se ridiculiser ! En plus en référé, donc le tribunal va devoir se prononcer. Je suis écroulé (de rire, NDLR) !"

Les silhouettes dans le centre-ville de Dannemarie © Radio France - Guillaume Chhum

Le maire de Dannemarie qui refusait déjà il y a plusieurs semaines le terme de "caricature" : "Si on n'arrive pas à assimiler le deuxième degré, la cause est perdue. Arrêtons de dire que l'on caricature. Moi je suis très heureux que ça suscite la discussion et les échanges etc."

Les organisations féministes promettent, en plus de cette action en justice, d’organiser sur place (à Dannemarie) des actions de "sensibilisation positive".

Sur les 65 silhouettes installées dans la commune, les habitants pouvaient constater fin juillet qu'une dizaine avait disparu.