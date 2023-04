Dans 18 mois, les quatre cheminées de la centrale thermique de Ponteau (Martigues) auront été démantelées

Cette fois, le processus de démantèlement des quatre cheminées de la centrale de Ponteau (Martigues) va commencer au mois de mai. Des travaux qui devraient durer un an et demi et couter quatre millions d'euros.

Les travaux de "déconstruction" de ces quatre cheminées qui culminent à 140 mètres de haut et constituent un précieux repère pour les navigateurs, vont consister à les faire disparaitre, l'une après l'autre selon la technique du "grignotage", du haut vers le bas.

Quand on se donne rendez vous ici, on ne dit pas : "on va à Ponteau mais, aux cheminées" - un riverain.

Ces quatre cheminées ne sont plus utilisées par EDF depuis que le site de Ponteau a abandonné la production à base de fuel lourd, utilisé depuis les années 60, au profit du gaz naturel, il y a une dizaine d'années.

Sur place, les riverains interrogés par leur comité d'intérêt de quartier ont majoritairement approuvé la destruction des cheminées, même si nombre d'entre eux reconnaissent que le site, amputé de ces quatre édifices, ne sera plus comme avant.