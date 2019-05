Dans 50 églises de la Mayenne, la quête peut se faire via une application de votre portable

A la messe, au moment de la quête, vous pouvez mettre une pièce dans la corbeille et désormais, vous pouvez aussi faire un don via votre téléphone portable, grâce à l'application "La Quête". C'est désormais possible dans 50 églises de notre département.

Montflours, France

Si vous allez à la messe le dimanche, il vous est sûrement déjà arrivé de ne pas avoir de monnaie pour la quête. Il y a désormais une solution : sur votre portable, vous pouvez désormais télécharger une application et payer directement en ligne.

Cela est possible grâce à l'application, "La Quête". Elle existe depuis 2017 et elle prend de l'ampleur. 50 églises sont déjà connectées en Mayenne, notamment l'église Saint-Sulpice dans le quartier Grenoux, à Laval.

Les paroissiens de cette église ne sont pas tous convaincus, notamment l'ancienne génération. Jacques et Martine ne veulent pas l’utiliser par exemple. « C’est le geste du don qui est symbolique, poser la pièce, cela matérialise le don », explique Martine.

Quand je n’ai pas d’argent pour la quête, je fais un petit chèque. Je suis un homme du passé, j’ai 84 ans », Marcel

Pour certains paroissiens, devoir utiliser la technologie, c’est un frein. « C’est plus simple mais cela dépend pour qui. Les jeunes sont plus connectés que nous, enfin que moi en tout cas. J’ai un téléphone tout simple, sans application », souligne Eliane.

Une application surtout dédiée aux jeunes paroissiens ?

Et si l'ancienne génération a du mal avec cette idée, des jeunes comme Marianne ont envie de tester cette application. Elle n’a pas encore utilisé l’application, mais elle l’a déjà téléchargée et elle a regardé comment s’en servir.

« Aujourd’hui, on a plus souvent la carte bleue sur soi, que de la monnaie. Je trouve que c’est une bonne évolution, surtout si on veut attirer des jeunes. Même moi, j’utilise la tablette, le téléphone pour animer les messes donc c’est pratique d’avoir une application », reconnaît la jeune femme. Et elle prévoit de l’utiliser dans les semaines à venir.