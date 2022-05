Dans ce fast-food toulonnais, on peut payer son repas en cryptomonnaie

Après chaque commande, Khaled Saddem Hannachi pose la même question à ses clients. "Pour le paiement, vous payez en espèces, carte bancaire ou cryptomonnaie ?". Bienvenue chez "Coin Fooding", un fast-food toulonnais situé près du port, où l'on peut notamment régler sa note avec ce moyen de paiement numérique décentralisé, très à la mode en ce moment.

"Pourquoi pour une fois Toulon ne serait pas avant-gardiste ?"

L'ancien banquier de 32 ans a eu le déclic l'année dernière, après avoir entendu des Néo-Zélandais et Australiens demander s'ils pouvaient payer leur consommation en cryptomonnaie. "Je me suis dit, 'pourquoi on refuse ce type de clientèle ?' Pourquoi pour une fois Toulon ne serait pas avant-gardiste ?" s'interroge le patron. "Cela ne nous coûte rien d'accepter toute forme de cryptomonnaie en plus, ça a de la valeur, c'est facile à échanger. Autant l'accepter et attirer une nouvelle clientèle geek, fortuné qui a su gagner de l'argent quand tout le monde ne s'intéressait pas à la crypto".

Ce sticker permet d'annoncer qu'ici, on peut payer en Bitcoin, l'une des principales cryptomonnaie. © Radio France - Luc Chemla

Après un mois et demi d'ouverture, un client a payé en cryptomonnaie

Pour ceux qui désire payer leur hamburger de cette façon, il faut bien sûr avoir de la cryptomonnaie puis aller sur son téléphone et scanner via votre application de crypto, un QR code que le restaurateur vous présente au moment de régler. Il met ensuite le montant et la transaction se fait automatiquement. Depuis l'ouverture, il y a un mois et demi, un seul client a payé en cryptomonnaie. "C'était un jeune français, il en a eu pour une vingtaine d'euros pour lui et sa copine."

Avec ce concept, Khaled Saddem Hannachi a un objectif en tête, "faire de Coin Fooding un club des adeptes de la crypto car ici, on a des clubs de rock, on a des clubs de rugby, de foot, de politique, on a des clubs de tout mais on n'a pas de club de crypto." Son rêve à terme, que Toulon ait sa propre cryptomonnaie.