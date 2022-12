Dans ce magasin Cultura à Rennes, la revente des cadeaux de Noël bat son plein

Juste après les fêtes, beaucoup d'articles se retrouvent échangés ou encore revendus. La plateforme de revente en ligne Ebay s'attend à près de trois millions de nouvelles annonces sur son site cette semaine, un "record" selon plusieurs enseignes en ligne. Les magasins sont aussi très sollicités avec les premiers retours comme dans ce magasin Cultura à Saint-Grégoire près de Rennes.

Pas de file d'attente devant le guichet du magasin mais l'afflux de clients est important. C'est le cas de Jérémy. "C'était un cadeau pour ma sœur et mon beau-frère mais finalement, une fois déballé, on s'est aperçu qu'ils l'avaient déjà". "Je vais demander un avoir en carte cadeau comme ça, ils pourront choisir eux-mêmes", précise ce Rennais.

Les retours sont plus important que les années précédentes dans ce Cultura de Rennes © Maxppp - Valentin Plat

Quelques minutes plus tard, c'est au tour d'Ambra de se présenter. Là encore le classique cadeau en double. "Mon frère est fan de manga, et j'ai pris le numéro 14 de sa collection", regrette la jeune fille. "Mauvaise information de mon autre frère", sourit-elle juste après.

Et puis après il y a ceux qui se sont rendu compte de l'erreur juste avant d'offrir. "J'ai vu de loin que c'était le même livre dans sa bibliothèque, alors je vais l'échanger avant même qu'elle ouvre son cadeau", s'amuse Mathéo avec le cadeau de sa petite amie. Ni vu, ni connu.

"On sent bien que mettre 50 €, c'est peut être un peu trop"

En moins de dix minutes, la boîte réservée pour les retours est déjà pleine. "C'est pratiquement le double qu'en temps normal", explique Ronan, chargé de remettre les articles en rayons. "On a des gens qui font des achats compulsifs et qui nous ramènent l'article", précise Camille, vendeuse chez Cultura. "On l'a senti surtout ces derniers mois".

"Mais c'est souvent du double cadeau mis dans les listes de gens qui ne se sont pas forcément concertés. On a quelques remboursements et qui préfèrent récupérer de l'argent mais c'est essentiellement de l'échange. Ou alors les gens réclament des avoirs sous forme de carte cadeau", analyse Camille au comptoir de l'accueil du magasin Cultura de Rennes.