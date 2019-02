Une salle d'activité pour les tout-petits, installée dans un Ehpad breton

Rennes, France

Ce lundi matin, à Montreuil-sur-Ille, les enfants arrivent avec leurs assistantes maternelles ou leurs parents, dans la salle d'activité installée dans l'Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). Ce sont des petits âgés de 3 mois à 3 ans. Une à deux fois par semaine, ils participent à des activités avec des résidents de la maison de retraite et notamment ceux du pôle Alzheimer. Aujourd'hui, les résidents et les enfants vont "faire de la peinture", dans la salle aménagée par l'association Gribouille.

Séance peinture aujourd'hui pour les enfants et les résidents © Radio France - Céline Guétaz

Des liens forts entre les enfants et les résidents

C'est l'association Gribouille qui est à l'origine du projet. Sylvie Krimed de l'association explique que _"certains enfants n'ont jamais de contacts avec des personnes âgées, parce que leurs grands-parents sont loin. On s'est aperçu qu'ils avaient peur des personnes âgées. Certains résidents, eux, ne voient jamais leurs petits-enfants. On s'est aperçu avec ses séances, que les résidents du Pôle Alzheimer sortaient de leur mutisme. Les enfants aussi sont plus calmes". _

"Au premier abord, les rythmes de vie des enfants et des personnes âgées semblent différents et peu compatibles" explique le psychologue de l'Ehpad, Kévin Pinel "les premiers sont plein de vitalité, les seconds en perte de mobilité. Et pourtant, c'est l'occasion pour les résidents et les enfants de partager des moments de joie et de bonne humeur." Pour certains résidents du Pôle Alzheimer, "ce sont même des moments de tranquillité, où ils se sentent apaisés."