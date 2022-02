Dans cette petite commune du Sud-Manche ces seniors ont choisi la colocation plutôt que l'EPHAD

Le livre "les Fossoyeurs" a jeté un pavé dans la mare ces dernières semaines. Des EHPAD sont aujourd'hui accusés de maltraitance, manque de soin, d'hygiène...Plusieurs enquêtes sont en cours et des inspections dans des établissements vont avoir lieu. Mais il existe des alternatives à ces grosses structures : la colocation pour personnes âgées en perte d'autonomie. Des initiatives qui séduisent des communes manchoises. Exemple ce matin avec l'association "Ages et vie" qui depuis 2008 a construit 150 petites maisons en France. Le principe c'est : "comme à la maison", 8 résidents ont une chambre mais partagent des espaces communs. Les deux premières maisons en Normandie ont ouvert en août dernier à Roncey dans le Coutançais..

Les résidents participent à la vie quotidienne © Radio France - Katia Lautrou

Il y a 6 auxiliaires de vie qui se relaient (6 pour 16 résidents de 80 à 95 ans). Elsa Cunci est la référente Ages et Vie pour la Normandie à Caen "chaque résident a sa chambre de 30 m2 avec salle d'eau, il peut y apporter ses meubles et même un animal de compagnie, c'est convivial et rassurant à taille humaine. Les médecins et infirmières viennent de l'extérieur mais sur les 6 auxiliaires de vue une habite avec sa famille dans le logement. Il y a une présence 24H sur 24."

Les repas sont pris en commun avec les auxiliaires de vie © Radio France - Katia Lautrou

Sonia est l'une des auxiliaires de vie : "j'ai travaillé 10 ans en EPHAD, je n'en pouvais plus là j'ai le temps avec les résidents, c'est mille fois plus intéressant." Sa collègue Sylvie approuve "on partage nos repas avec eux, on parle de tout de la guerre, du service militaire, de leur famille, de leur vie d'avant...Les résidents qui le peuvent et qui le veulent nous aide dans la maison pour éplucher les légumes, plier le linge, préparer les repas, faire du ménage ". Il y a aussi des activités comme le jardinage, des activités manuelles, des jeux de société... Coût en moyenne 1600 euros par mois avec les aides.

Il y a une présence 24H/24 © Radio France - Katia Lautrou

Portes ouvertes de la prochaine maison à Lessay le 23 mars avant son ouverture en avril

André 80 ans aide à préparer le repas du midi © Radio France - Katia Lautrou

Marie-Thérèse 90 ans nous présente sa chambre © Radio France - Katia Lautrou

La terrasse et le jardin © Radio France - Katia Lautrou