Dans deux mois, ce bâtiment abritera une immense salle d'escalade à Valence

Il n'y a pour l'instant que la structure, et même pas de toiture ! Pourtant dans deux mois et demi, l'ancienne fourrière de la zone des Auréats à Valence, accueillera la première partie de la cité de l'escalade. Un projet d'ampleur portée par la mairie de Valence, la Région, le département de la Drôme et l'État.

"C'est assez serré, reconnait Patrick Berruet, directeur de projet chez Icare développement. Il y a encore quelques semaines, il y avait encore un très vieux bâtiment qui avait encore sa toiture et sa structure donc il y a eu un très gros travail". Icare développement fédère neuf entreprises presque toutes drômoises* et près de 200 personnes vont se succéder sur ce chantier.

Première phase : la rénovation complète des 1.500 m² du bâtiment préexistant. Ce mercredi, des salariés découpent encore la structure en tôle pour y installer par la suite des fenêtres. Bernard Nicoud, l'architecte, suit l'évolution du projet : "On est en train de réaliser la première tranche dans laquelle il y aura l'accueil, les vestiaires, les bureaux de fonctionnement et ce qu'on appelle la salle de bloc. Au-dessus, il y a une mezzanine sur laquelle il y aura des appareils de musculation et d'entrainement d'escalade et une deuxième partie de bureaux pour le fonctionnement et l'administration de la salle". Cette salle sera livrée fin février au club Mineral Spirt, installé pour l'instant à la halle Jean Bouin.

La première prise a été posée ce mercredi. © Radio France - Willy Moreau

Deuxième phase : la construction d'un nouveau bâtiment de 15 mètres de haut en annexe où se trouvera une voie d'escalade pour l'épreuve de vitesse. Cette seconde partie sera accessible en fin d'année 2022.

Le but pour le maire de Valence, Nicolas Daragon, est d'avoir une ambition nationale voire internationale : "Historiquement Valence est une ville où l'escalade est très puissante. Nous avons plusieurs clubs présents dont Mineral Spirit qui fait partie régulièrement du top 10 des meilleurs clubs français d'escalade. Il y a eu plusieurs phases de la coupe du monde ici à Valence. Cette cité de l'escalade a une vocation internationale parce qu'elle pourrait accueillir une équipe pour s'entrainer pour les Jeux Olympiques".

Le projet initialement évalué à environ 1,5 million d'euros coûtera finalement 5,6 millions d'euros. La ville finance à hauteur de 2,8 millions d'euros, la Région à 1,8 million d'euros, le Département à 800.000 euros et l'État à hauteur de 630.000 euros.

*L'entreprise 26 du groupe Cheval, Ferreira bâtiment, Bonhomme bâtiment et Bonhomme métallerie, Busseuil, Edrelec, San Juan, Adequat'sol, Ganon. Seule exception, l'entreprise Grimpomania en Haute-Savoie, qui fournit les murs d'escalade