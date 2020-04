Dans l'agglo de Toulouse, ces belles initiatives entre voisins

Et si la face pile de la médaille dans cette épidémie de Covid-19 était la solidarité ? C'est en tout cas ce qu'il faut croire quand on interroge les habitants des différents quartiers de Toulouse et de la banlieue proche. À plusieurs endroits, les initiatives pullules, cela va du simple divertissement à l'entraide envers le personnel soignant. Voici quelques exemples.

À l'Union, des pizzas solidaires

Un groupe de discussion s'est rapidement monté à l'Union, sur l'application Whatsapp. Grâce à cet outil virtuel, les habitants échangent entre eux et peuvent donc effectuer des commandes groupées auprès de producteurs locaux. Mieux, ils ont réussi à dégager des fonds pour commander des pizzas (elles aussi locales) à destination du personnel soignant de la clinique de l'Union.

À Toulouse, de la musique et de la collecte

Dans le quartier Minimes-Barrière de Paris, le comité publie chaque semaine une lettre très détaillée des événements qui animent le quartier. On y retrouve des conseils (aides aux plus démunis, infos pratiques, tutoriels pour fabriquer un masque chez soi) mais aussi un encart sur Benjamin Nouvel ! Cet artiste chante tous les soirs à la fenêtre de sa rue Pagès, accompagné de sa guitare

Dans la cité des Mazades, "des personnes qui ne s'étaient jamais adressées la parole se parlent de balcon à balcon", se réjouit Nadia Burgade, une des membres du comité de quartier. Une collecte alimentaire a également été lancée, tout comme dans de nombreux autres quartiers toulousains. "J'espère que cet élan se poursuivra après le confinement" : Nadia croise les doigts.

Des conflits de voisinage

Quelques tensions subsistent malgré tout, "celles qui existaient avant mais son désormais exacerbées avec le confinement", témoigne un maire de l'agglomération. D'ailleurs, en Haute-Garonne, la gendarmerie et la police ont relevé une hausse des appels pour conflits de voisinage et pour tapages. Une plateforme existe en cas de conflit de voisinage en Occitanie, avec des experts à l'écoute : SOS Conflits, au 06 47 51 59 91.