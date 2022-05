Dans l'agglomération de Laval, le service des eaux chasse les fuites

Le risque de sécheresse est important pour cet été dans notre département, en témoignent les fortes températures attendues cette semaine. La préfecture de la Mayenne appelle les habitants de la vallée de l'Oudon à faire attention à leur consommation d'eau. Pour éviter le gaspillage, il faut aussi être attentif aux fuites chez les particuliers. En amont, le service des eaux de l'agglomération lavalloise fait la chasse aux fuites sur le réseau.

Le travail commence dans les bureaux du service des eaux. Max Duchemin, le responsable, vérifie derrière son ordinateur les indicateurs des débitmètres. "Habituellement, cette courbe elle est à 3 m3/h dans la nuit. On est passé à 7 m3/h, donc là, il y a un souci", pointe-t-il sur son écran. Pour résoudre le problème, il faut se rendre sur le terrain.

Chasseurs et réparateurs

Pour savoir où se trouve la fuite, les chasseurs de fuite utilisent des outils qu'ils surnomment les oreilles. Ils les posent directement sur les conduits pour écouter l'épanchement d'eau. Ces oreilles servent aussi à effectuer des relevés, en étant disposées à plusieurs mètres d'écart sur le conduit. Plus la valeur relevée est importante, plus on s'approche de la fuite.

"Quand on a trouvé la fuite, on revient avec nos machines et on s'en occupe", ajoute Max Duchemin. Le service est complètement autonome. "Les chasseurs deviennent les réparateurs. Trouver les fuites permet d'améliorer tout le réseau, de savoir où il faut faire des travaux pour, à l'avenir, éviter les fuites." Dans l'agglomération de Laval, les fuites représentent chaque année 12% de perte d'eau.