Des familles dans la rue avec des enfants, une urgence pour la Croix-Rouge en Isère

Dans l'agglomération grenobloise, l'activation du niveau 2 du plan grand froid (depuis mercredi soir) a permis de mettre à l'abri une femme avec un bébé d'un mois et demi et une famille avec un enfant de 9 mois. Des cas qui traduisent "une situation d'urgence" pour la Croix Rouge.

La préfecture de l'Isère a activé mercredi soir le niveau 2 du plan grand froid. 120 place d'hébergement d'urgence supplémentaires ont été ouvertes à Eybens et Fontaine. Mais après, si le niveau 2 n'est pas prolongé? La Croix-Rouge tire la sonnette d'alarme ce matin sur France Bleu Isère. Marina Quénard, responsable des maraudes était l'invité du coup de fil de l'actu.

Dans le centre d’Eybens, il y a une femme avec un bébé d’un mois et demi, une famille avec un bébé de neuf mois et on laisse ces personnes dans le froid avec les températures qu’il fait, je trouve que l’on est dans une situation d’urgence s’alarme Marina Quénard