Dans l'Aisne, un protocole entre pompiers et agriculteurs pour mieux lutter contre les feux de récoltes

Dans l'Aisne, pompiers et agriculteurs sont main dans la main face au risque d'incendies. Un protocole a été signé le dimanche 14 mai entre différents acteurs, lors du comice agricole de Rozoy-sur-Serre. "Ce protocole de coopération prévoit la mise en place d’un dispositif de prévention, de sensibilisation et d’intervention contre les feux de cultures. L’Aisne sera l’un des premiers départements de France à mettre en place un tel protocole", précise le Service départemental d'Incendie et de Secours.

L'idée, mieux partager les informations pour pouvoir lutter plus efficacement contre les feux de récoltes, car jusqu'ici, les échanges étaient bien souvent informels. "Cela va se passer déjà en amont de chaque journée à risque par un échange d'informations sur, côté service d'incendie et de secours, services publics, l'appréciation du risque météorologique et de sécheresse des végétaux, et côté monde agricole, de nous faire part de où se trouvent en ce moment leurs zones d'effort en terme de moisson ou de ramassage de la paille", détaille auprès de France Bleu Picardie le Colonel Fabien Didier, directeur départemental du SDIS de l'Aisne.

Un peu moins de 700 hectares de cultures brulés en 2022

"On sait que l'essentiel des départs de feux intervient au moment où le machinisme agricole rencontre des sols parfois desséchés, une végétation qui est également dans un état d'hygrométrie très bas. Ces travaux agricoles sont générateurs de l'essentiel des feux sur lequel on est amenés à intervenir, donc de savoir où ils opèrent, cela nous permet nous de concentrer nos moyens", poursuit le Colonel Fabien Didier, alors que l'été dernier, un peu moins de 700 hectares de cultures ont brulé dans le département.

Parmi les exemples de mesures concrètes, demander aux agriculteurs de décaler de quelques heures les moissons, lors des journées les plus chaudes, ou alors mobiliser des moyens en amont si les professionnels doivent à tout prix récolter avant le passage d'un orage par exemple. "Tout cela, il vaut mieux quand même l'avoir discuté, l'avoir abordé pour que, lorsque le mois de juin arrive, on voit les opérations de récoltes s'opérer, on ait déjà mis tous les signaux au vert", conclue le directeur départemental du SDIS.