"Dans l'eau on oublie le fauteuil" : huit plages du Pays basque désormais labellisées handiplages

« J'ai été marquée par une phrase qui disait "on est capable d'envoyer un homme sur la lune, mais incapable d'accompagner une personne handicapée à l'eau"», se souvient Brigitte Espi-Berckmans sur la plage de la Milady, à Biarritz, face à l'océan. Après de nombreux moments à regarder, depuis la route, locaux et touristes profiter de la baignade, elle a créé avec son mari, Ramon Espi, l'association handiplage en 1997. Au Pays basque huit plages sont désormais accessibles au personnes en fauteuil ou non-voyantes. L'été dernier, elles ont accueilli plus de 2 000 personnes à mobilité réduite.

ⓘ Publicité

Une dizaine d'handiplagistes formés au Pays basque

"Au détour d'une lecture, j'avais appris que l'Hôpital Marin d'Hendaye organisait des baignades à vertus thérapeutiques. Un jour je suis allé les voir pour leur demander si on pouvait en profiter aussi et ils nous ont gentiment accueillis. Après cela, on a créé l'association", se souvient Ramon Espi. D'une activité encadrée par les soignants, la baignade est devenue accessibles à toutes les personnes en situation de handicap. "Tous les ans, on attend les beaux jours avec impatience pour aller se baigner !", sourit Ramon, qui a découvert la vie en fauteuil à 27 ans, après avoir passé sa jeunesse au bord de l'eau. "Pouvoir se libérer du poids du fauteuil, oublier le handicap, ça fait un bien fou ! En plus, c'est bénéfique, notamment pour la circulation", assure-t-il.

Pour être labellisé handiplage, il faut a minima des tiralo et des tapis, qui permettent aux personnes en fauteuil de traverser la plage jusqu'au bord de l'eau. L'association forme également des handiplagistes. Ils sont une dizaine, actuellement, au Pays basque, et 250 en France. Un chiffre qui, espère Valérie Barel de Handiplage, devrait augmenter : "Cette année nous avons publié en ligne tout le contenu de notre formation, avec des exercices pratiques en vidéo, afin de permettre à nos amis des Dom Tom, de Corse ou d'endroits plus reculés de France de se former".

La liste des handiplages du Pays basque

Avec l'aménagement des handiplages, la pratique des activités nautiques pour tous s'est développée. Plusieurs clubs de surf - notamment le BASCS qui représente la fédération des clubs de surf historiques de Biarritz - proposent désormais des cours, jusqu'au plus haut niveau. L'an dernier un de leurs licenciés, Thomas Da Silva, non-voyant, a remporté le titre de vice-champion du monde de parasurf.