Dans l'est de la Creuse, une association conteste l'homologation du circuit du Mas du Clos

A l'est de la Creuse, des voix commencent à s'élever contre la réouverture du circuit du Mâs du Clos. Depuis quatre mois, voitures et motos de course peuvent de nouveau rouler sur la piste de la famille Bardinon . Mais ces gros bolides ne font pas rêver tout le monde : certains riverains dénoncent les nuisances sonores et la pollution générée par cette activité. L'association "Rêve Val de Tardes", qui revendique plus d'une centaine d'adhérents, vient d'interpeller la préfète pour contester son arrêté d'homologation du circuit. Son président, envisage maintenant un recours au tribunal administratif.

"On a l'impression d'habiter à côté du périphérique"

Pour le moment, le circuit du Mas du Clos n'a organisé que quelques jours de roulage , mais à partir du printemps il devrait accueillir des pilotes chaque weekend ou presque. Les membres de l'association craignent d'importantes nuisances sonores. Boris Sondagh a fondé un gîte il y a trois ans dans la commune frontalière de Saint-Silvain-Bellegarde. "On entend distinctement le bruit du circuit. Toute notre clientèle venait pour le calme, donc c'est une catastrophe pour nous."

"L'arrêté préfectoral autorise le fonctionnement du circuit tous les jours de l'année sans exception. Si le propriétaire veut faire tourner son circuit le jour de Noël il le fera, et on n'aura rien à dire", regrette Gabriel Schmitz, le président de l'association "Rêve Val de Tardes" avant d'ajouter : " On est choqués parce que la maison brûle au niveau de l'écologie à l'échelle mondiale. Ce n'est pas en jetant de l'essence sur le feu qu'on va l'éteindre".

Pour des raisons écologiques, Gabriel Schmitz aimerait voir le circuit fermer à nouveau... Mais de manière plus réaliste, il réclame un strict contrôle des activités du Mas du Clos : il souhaiterait des weekends sans circuit y compris aux beaux jours. Il aimerait aussi l'installation de murs anti-bruit et des études sur les nuisances sonores.

Alexandre Bardinon se défend

De son côté, Alexandre Bardinon, le gérant du circuit assure respecter scrupuleusement la législation : " Le circuit répond à des normes strictes fédérales et environnementales, notamment sur le plan du bruit. Nous contrôlons drastiquement tous les véhicules. Nous avons mêmes abaissé les valeurs sonores qu'on pouvait exploiter, par souci de tranquillité publique et nous avons mis des horaires stricts sur le circuit pour contenter tour le monde".

Alexandre Bardinon argumente : à ses yeux la réouverture du Mas du Clos constitue un atout pour la Creuse. Il estime que le site générera 8000 à 9000 nuités par an et boostera l'économie locale.