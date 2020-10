CARTE - Dans l'est de la Gironde, certains villages voient tout juste arriver la 4G

Alors que le débat autour du déploiement de la 5G en France se poursuit, en Gironde, certaines communes voient enfin le réseau mobile 4G débarquer sur leur territoire, plus précisément à Martres. Les autres qui sont concernées sont Coirac, Daubèze, Saint-Brice et Saint-Genis-du-Bois, des communes situées vers Sauveterre-de-Guyenne, à l'est du département où une antenne a été construite en juillet, et financée par l'opérateur Orange avec ses fonds propres. Elle émet du réseau mobile uniquement ainsi que de la 4G - uniquement pour les abonnés d'Orange - à sept kilomètres autour d'elle et elle irrigue près de 1 300 habitants en réseau.

Tout simplement, avant cette installation, beaucoup d'entre eux ne pouvaient pas recevoir de SMS, d'appels ou encore naviguer sur internet sans utiliser le Wifi de leur box internet. Laëtitia habite depuis 12 ans à Martres et elle revit depuis que cette antenne est sortie de terre. Avant cela, il ne fallait même pas essayer de l'appeler quand elle était chez elle. "Pour que ça capte, j'étais obligée d'aller me promener sur les parkings et encore ça ne marchait pas toujours. Un beau jour, j'ai vu que je captais au maximum et là ça m'a changé la vie", explique cette maman de deux adolescentes.

Objectif : rajeunir la population de ces communes

Laëtitia n'avait même pas pris la peine d'acheter des téléphones pour ses filles, "c'était inutile là où on est, lâche-t-elle, elles communiquaient sur les réseaux sociaux. Mais je pense que ce sera leur cadeau de Noël !" Le maire de Martres, Régis Pujol, se réjouit d'une telle installation. Elle va dynamiser le secteur et "faire venir des travailleurs. Il y avait un kiné qui voulait s'installer au début de l'année et il m'a demandé si on recevait la 4G. Je l'ai dit que c'était le bon moment pour acheter !".

Si on dit aux jeunes qu'ils pourront communiquer rapidement en venant à Martres, on devient attractif - Régis Pujol, le maire de la commune

L'autre enjeu qui gravite autour de cette construction concerne le vieillissement de la population. Dans cette commune de 106 âmes, la moyenne d'âge tourne aux alentours de 60 ans et "on sait bien que ce sont les jeunes qui font des enfants. Si on leur dit qu'ils pourront communiquer rapidement en venant à Martres, on devient attractif", rajoute le maire.

D'après Orange, en Gironde, 99,98% du territoire reçoit désormais la 4G. Cette année, 18 antennes de ce type ont été construites dans notre département sur les 480 qu'il compte déjà. Pour rappel, seuls les habitants abonnés chez Orange dans ce secteur peuvent recevoir cette 4G. Pour les autres, cela sera possible si les autres opérateurs négocient avec Orange pour utiliser son antenne.