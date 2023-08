Dans l'est de la Somme le maire de Cizancourt fête ses 40 ans de mandat à la tête de 35 habitants

À la prochaine élection en 2026, c'est promis, il n'ira pas : dans l'est de la Somme, le maire de Cizancourt Jean-Luc Doutart fête cette année ses 40 ans de mandat. Modeste et discret, l'élu local a pourtant bon nombre d'anecdotes après quatres decennies passées dans une commune qu'il n'a jamais cessé d'aimer.

Pas destiné à être maire

Jean-Luc Doutart est un "pur Cizancourtois" : il n'a jamais voulu s'installer ailleurs que dans la commune qui l'a vu naître. Pourtant, il ne se destinait pas à être maire, en 1983 : "c'est parce que j'ai voulu empêcher un adjoint d'être élu que je me suis présenté, sourit-il*. Depuis, ça continue*."

En quarante ans, il a vu passer sa commune de 100 à 35 habitants actuellement : "je n'ai pas célébré de mariages depuis bien longtemps", remarque-t-il. La population de Cizancourt est surtout retraitée et compte seulement un enfant scolarisé dans l'école d'une commune voisine. Jean-Luc Doutart espère voir de nouvelles familles s'installer sous l'effet des travaux du canal Seine Nord, tout proches.

Entre la voirie, l'entretien des espaces verts, les discussions sur le PLU et les querelles de voisinages, Jean-Luc Doutart a de quoi s'occuper ainsi que ses 7 conseillers municipaux. La commune n'emploie pas de personnel salarié, et compte sur la bonne volonté des uns et des autres pour faire les travaux d'entretien. Quand on s'intéresse au budget de fonctionnement, Jean-Luc Doutart préfère botter en touche : "mon secrétaire m' a dit de ne pas le dire, sinon on risque de nous couper les vivres si on dit qu'on a une bonne situation. En tout cas, en quinze ans, on n'a pas touché aux impôts locaux."

La petite commune sait se défendre

N'allez pas croire que Cizancourt joue les figurantes auprès des autres communes. Dans le canton de Ham, "on n'hésite pas à faire des demandes, même modestes, quand il le faut" assure Jean-Luc Doutart. Par ailleurs, sa commune s'est déjà illustrée par des coups d'éclat, comme en 2007 au premier tour de l'élection présidentielle. Pour protester contre le tracé du Canal Seine-Nord, jugé trop proche de Cizancourt, "tous les habitants ont boycotté le premier tour. Ça a fait parler jusque dans la préfecture de la Somme, et ensuite dans l'entre-deux-tours, la sous-préecture de Péronne était sur mon dos" raconte le maire.

Chez lui, Jean-Luc Doutart cnoserve le souvenir d'une visite de Nicolas Sarkozy à Cizancourt en 2011 © Radio France - Céline Autin

Pas revanchard, le maire accepte de recevoir et de serrer la main de Nicolas Sarkozy en 2011, lors de la venue du président pour l'inaguration de travaux sur l'A29. Il conserve toujours la photo de cette rencontre chez lui.

Autre coup médiatique qui fait parler de la commune, en 2022 : l'annulation du second tour de l'élection présidentielle de 2022, car le scrutin s'est tenu dans l'église de la commune suite à un accident qui a endommagé la mairie. Deux ans plus tard, le bâtiment est resté tel quel. C'est l'une des préoccupations actuelles du maire : trouver un nouveau terrain pour reconstruire la mairie. En attendant, les conseils municipaux ont lieu dans un bungalow.