Dans l'est de la Somme, les habitants du hameau de Gailly bientôt contraints d'abandonner leurs logements

Les habitants du hameau de Gailly, localisé sur la commune de Cerisy près de Corbie, vont devoir quitter leur logement. Les élus locaux demandent aux habitants de partir avec notamment l'application d'un nouveau PLUi (Plan local d'urbanisme intercommunal). A l'origine, sur ces parcelles, ce sont d’abord des installations sommaires pour les périodes estivales qui se sont montées. Puis ensuite les habitants se sont installés à l’année dans des maisons, des chalets, des mobil-homes ou des caravanes.

Les baux de location des parcelles initiaux indiquent clairement une autorisation de séjour uniquement pour les périodes de vacances. © Radio France - Lison Bourgeois

“On a dépensé beaucoup d'argent, 80 000 € !"

“Au début, c'était un mobil-home”, se souvient Frédéric Koziareck en regardant sa maison. Il est arrivé dans le hameau de Gailly, sur la commune de Cerisy en 1999. Il a d’abord gardé ce logement pour ses périodes de vacances. C’est en 2013, qu’il a décider de s’installer ici à l’année avec sa femme Ghislaine.

Ils ont alors entrepris des travaux, notamment pour changer l’isolation. “C'est toute une ossature bois”, explique-t-il. Puis il ajoute : “On a dépensé beaucoup d'argent ! 80 000 € à peu près”. Aujourd'hui, les élus locaux lui demandent de partir. Un non-sens pour cet ancien fonctionnaire : “J'aimerais profiter de mon bien. Et puis, par la suite, le léguer à mes enfants s'ils en veulent. Mais au moins, avoir quelque chose derrière quoi ! Un héritage !”.

Frédéric Koziareck est arrivé dans le hameau de Gailly, sur la commune de Cerisy en 1999. © Radio France - Lison Bourgeois

Une situation incompréhensible pour les habitants

Sa femme, Ghislaine, ne comprend pas la décision de la mairie. Elle se souvient de son emménagement sur la parcelle en 2013 et assure : “il n’y avait pas de problème, même pour les gens qui habitaient ici dans l'année !”. Puis elle ajoute : “On nous a fait nos pièces d'identité avec l'adresse d'ici, pareil pour les impôts et les papiers de ma voiture !”. Selon elle, c’est depuis l’arrivée de la nouvelle équipe municipale que les soucis ont commencé.

“Imaginez qu'on vous prenne votre bien et que vous n’ayez rien à dire ! On n’a que nos yeux pour pleurer !”, soupire-t-elle. Les familles assurent ne plus pouvoir voter ou scolariser leurs enfants. Elles ont monté l'association “Cerisy pour tous”. Serge Demuynck, le vice-président, s’insurge lorsqu’on l'interroge : “Mais c'est quoi ça, on ne veut pas nous voir dans les écoles primaires. On est des êtres humains quand même !”.

Les habitants ont monté l'association “Cerisy pour tous”. © Radio France - Lison Bourgeois

Ils doivent quitter leur logement avant 2025

Le dernier courrier reçu par les habitants du hameau indique qu’ils doivent quitter leur logement avant 2025. Les élus avancent plusieurs raisons pour expliquer la nécessité du départ des habitants. Les logements se trouvent tout d'abord en zone inondable. Les baux initiaux de location des parcelles indiquent clairement une autorisation de séjour uniquement pour les périodes de vacances. Et enfin, le PLUi (Plan local d'urbanisme intercommunal) approuvé en conseil communautaire, en mars 2020, ne permet plus aux locataires de vivre sur ces parcelles. Contactée, la mairie de Cerisy n'a pas souhaité répondre aux questions de France Bleu Picardie.

Le dernier courrier reçu par les habitants du hameau indique qu’ils doivent quitter leur logement avant 2025. © Radio France - Lison Bourgeois

loading