Dans l'Eure, des élus et employés de mairie formés contre les agressions

En 2022, en France, un maire sur trois a été la cible de violences verbales ou physiques. C'est le chiffre dévoilé cette année dans une enquête du Cevipof pour l'association des maires de France. Face à l'augmentation des agressions contre les élus , l'association des maires ruraux de l'Eure a organisé, en partenariat avec le comité départemental de karaté, un atelier d'autodéfense à destination des élus et des agents, samedi 3 décembre à Flancourt-Crescy-en-Roumois.

ⓘ Publicité

"Aujourd'hui, les motifs de colère sont nombreux et les gens peuvent avoir des excès de colère, un manque de maitrise de leurs émotions, explique Bertrand Pecot, maire de Flancourt-Crescy-en-Roumois. Nous, on se doit de prévenir les situations et d'apporter une protection à nos agents en toutes circonstances. L'objectif c'est de leur passer des outils et une certaine manière d'appréhender les moments difficiles."

L'objectif de ces ateliers est d'acquérir des réflexes en cas d'agressions. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"Ce qui est tranchant, c'est rangé"

Pour Elodie Bessard, ces outils sont les bienvenus. Pour le moment, cette secrétaire de mairie n'a jamais été victime d'une agression mais elle a déjà pris ses précautions : "Tous ce qui est tranchant ou coupant, les ciseaux par exemple, c'est toujours rangé et jamais à portée du public."

loading

Des élus ruraux plus exposés

L'objectif de cette formation pour Hervé Bussière est de donner des réflexes mais surtout plus de confiance aux élus et agents, notamment dans les communes rurales. "Dans un petit village il n'y a pas de police municipale, explique le formateur, membre du comité départemental de karaté de l'Eure. La secrétaire de mairie est parfois seule dans son bureau. Les portes sont ouvertes, les administrés peuvent venir et il peut y avoir des cas où ça peut mal se passer. Il faut pouvoir réagir avec calme, essayer de trouver les bons mots pour rentrer chez soi le soir sans avoir été blessé ou agressé."