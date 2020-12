Dans l'Eure, les bénévoles du téléthon espèrent collecter au moins un quart des dons de l'an dernier

Pas d'omelette géante, de chaines humaines ou de courses à pied cette année à cause du Covid-19, le Téléthon est privé des animations bénévoles. Pas de collecte dans les rues, pas de grands repas pour cette 34ème édition, la recherche contre les maladies rares s'en remet aux téléspectateurs et aux internautes pour faire grimper son compteur ce week-end. Le téléthon 2020 commence ce vendredi soir et jusqu'à dimanche.

Le téléthon amputé d'une partie de ses dons

"40% des dons pour le téléthon sont réalisés par les forces sur le terrains, notamment lors des repas, des thés dansants" explique Claudine Tonon, la coordinatrice Téléthon dans l'Eure. Cette année les bénévoles ont dû innover, ils ont imaginé "des actions à distance, des E-collecte sur Internet, une soirée jeux vidéo pendant plus de 40 heures, un baby-foot géant".

L'année dernière, les bénévoles de l'Eure avaient collecté plus de 90 000 euros uniquement lors des animations. "Bien sûr nous n'atteindrons pas ces 90 000 euros cette année, on en est tous conscients, mais on espère quand même arriver à 20 000, 25 000 euros". L'association a l'intention d'organiser un téléthon bis, des soirées dansantes, des repas, pour collecter de l'argent, quand la situation sanitaire le permettra.

Claudine Tonon, la coordinatrice Téléthon dans l'Eure

D'habitude, 12.000 communes participent au Téléthon, soit une sur trois, 250.000 bénévoles et 5 millions de Français. L'année dernière, sur un chiffre final de 87 millions d'euros, 35,5 millions d'euros venaient des animations dans les communes.

On vous rappelle donc le numéro pour faire un don, le 3637, ou par internet téléthon.fr.