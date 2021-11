Dans l'Eure, les violences faîtes aux femmes représentent "entre 900 et 1.000 dossiers" par an

Un protocole de lutte et de prévention contre les violences faîtes aux femmes est signé ce jeudi matin en préfecture de l'Eure. Selon la procureure de la République d'Evreux, ces violences représentent "entre 900 et 1.000 dossiers par an" dans l'Eure.

Plusieurs rassemblements sont prévus ce jeudi en Seine-Maritime et dans l'Eure - à 18h au Havre au Rond-Point, à Evreux sur le parvis de la mairie, et à Rouen devant le Palais de Justice - pour dire stop aux violences conjugales, à l'appel du collectif féministe Nous Toutes et de plusieurs syndicats. C'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

Le premier ministre Jean Castex a annoncé ce jeudi matin de nouvelles mesures pour lutter contre les violences faîtes aux femmes : 1.000 nouvelles places d'hébergement seront ouvertes en 2022 et 5.000 "téléphones grave danger" disponibles. Pour en parler, Dominique Puechmaille, la procureure de la République d'Évreux, était l'invitée de France Bleu Normandie.

Il existe actuellement deux centres de prise en charge d'auteurs de violences conjugales en Normandie. "On agit sur les conséquences au niveau judiciaire, puisque c'est notre cœur de métier, on agit également en prévention, pour essayer de rééduquer certains individus violents. Je pense qu'il vaut mieux préserver la victime dans son domicile, dans son environnement où elle est plus à l'aise et agir sur l'éviction du conjoint violent".

Le département de l'Eure a été un des premiers à expérimenter le téléphone grave danger, il y en avait cinq il y a sept ans, 18 aujourd'hui. "Nous sommes extrêmement vigilants sur le déploiement des téléphones grave danger, pour veiller à les déployer tous, mais aussi à assurer un suivi, faire un point très régulier sur l'attribution des téléphones pour ne pas les laisser attribués à une même personne pendant trop longtemps non plus. Pour l'instant nous avons une quantité qui nous correspond, on en avait demandé trois supplémentaires au printemps, on les a eu".

Selon la Fédération nationale solidarité femmes le nombre d'appels au 3919 de femmes victimes de violences a plus que doublé entre 2017 et 2020, il a augmenté de 114%. Dans l'Eure, ces violences représentent entre 900 et 1.000 dossiers par an, mais "les services de gendarmerie et de police constatent une augmentation des signalements de faits de violences conjugales".

Par ailleurs, un protocole départemental de lutte et de prévention contre les violences faites aux femmes, entre 42 acteurs engagés dans ce combat, est signé ce jeudi matin en préfecture de l'Eure. "Les violences conjugales sont l'affaire de tous, et notamment de tous les services sociaux susceptibles d'intervenir sur une situation avant que ça ne se produise, en prévention, et après des faits pour ramener la victime vers une vie normale. Il y a aussi une véritable prise en charge maintenant au niveau des commissariats et des services de gendarmerie. Nous avons mis en place au parquet d'Evreux une cellule de traitement des violences conjugales qui fait que toutes les plaintes et tous les signalements sont transmis au parquet immédiatement, de manière à détecter les faits les plus graves, et les traiter le plus rapidement possible".