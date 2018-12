Dans l'ex-Formule 1 d'Arnage, les réfugiés prennent leurs marques

Arnage, France

Ils sont érythréens, syriens, somaliens ou encore centrafricains : 85 migrants ayant obtenu le statut de réfugié sont logés dans l'ancien hôtel F1 d'Arnage depuis début octobre. Le centre est financé par l'Etat et géré par l'association Adoma. Depuis un mois et demi, chacun prend ses marques et fait ses démarches administratives, avec l'aide du personnel du centre. "L'idée de cette structure, c'est d'offrir un sas avant de trouver un relogement durable, explique Aurélie Peiniau-Hellec, directrice d'hébergement en Sarthe pour Adoma. C'est nécessaire le temps de faire les démarches qui leur ouvrent des droits en tant que réfugiés".

Une aide pour les papiers administratifs

Chaque semaine, un petit groupe se rend à tour de rôle à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration pour faire avancer leurs demandes de papiers ou de minima sociaux. Les bureaux les plus proches d'Arnage sont à Rezé, en banlieue de Nantes. Distance à parcourir : 157 kilomètres. "On organise le transport pour les emmener", précise Aurélie Peiniau-Hellec.

Entre les formulaires pour le RSA et les justificatifs à fournir pour bénéficier de tarifs réduits dans les transports de la Setram, certains réfugiés sont un peu perdus. Trois travailleurs sociaux sont présents au centre pour les accompagner individuellement. "Ils sont très importants, leur présence est capitale pour nous, on ne s'attendait pas à devoir faire autant de papiers", explique Ibrahim dans un français parfait.

Le tchadien de 29 ans est logé à Arnage depuis le 3 octobre avec son petit frère : les services de l'immigration les ont amené directement depuis l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. "On s'adapte comme on peut, lance-t-il. On a 4 euros par jour pour faire nos courses et s'habiller : _c'est compliqué mais on fait attention, et on a pas le droit de se décourager car en Afrique la situation était pire_".

Ibrahim et son petit frère partagent une chambre dans le centre d'hébergement © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Un besoin de lien social

Dans chaque chambre, deux lits, un frigo, une tablette et un évier, juste de quoi poser quelques affaires. Deux ensembles sont prévus pour les familles avec quatre chambres à part, isolées. Il y a une cuisine dans chaque aile, pour dix personnes. "Parfois on cuisine ensemble", précise Ibrahim. "Il y a quelques jours, _pour une fête religieuse érythréenne, certains ont préparé le repas et fait du porte à porte pour le distribuer à tout le monde_, ajoute Aurélie Peiniau-Hellec. C'est des choses qui ne sont pas de notre ressort, des liens se créent".

Dans chaque aile de l'ancien hôtel, une chambre a été transformée en cuisine. Les frigos sont installés dans chaque chambre. © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Reste maintenant à nouer des liens au niveau local. "On a eu assez de dons de vêtements, on en a presque trop, plaisante la directrice de la structure. Ce dont on a besoin, c'est d'animation et d'échange, des gens disponibles pour faire sortir les réfugiés du centre ou leur donner un accès à internet" :

On a besoin de monde pour leur faire découvrir la culture française et Le Mans, apprendre le français, ou simplement passer du temps avec eux.

Adoma est donc en train de monter des partenariats avec d'autres associations pour leur permettre de faire du sport ou d'aller à la rencontre des habitants, avant de trouver où s'installer durablement.