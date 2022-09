17 communes vont bénéficier de matériel informatique pour équiper les écoles dans l'Hérault

L'Hérault fait partie des 10 nouveaux départements entrant dans le dispositif des territoires numériques éducatifs. En tout, 17 communes vont pouvoir équiper leurs écoles maternelles et primaires, mais aussi les collèges et les lycées de matériels informatiques pour diminuer la fracture numérique.

Dans le cadre de l'opération Territoires Numériques Educatifs, 17 communes de l'Hérault vont bénéficier de matériel numérique. Un investissement de plus de cinq millions d'euros à destination de 112 écoles, 21 collèges et 16 lycées afin de permettre aux élèves d'avoir accès des outils performants. La convention entre la Banque des Territoires et le département a été signée ce mardi 27 septembre.

Mettre fin à la fracture numérique

_"_Près de 50 000 élèves et 3 000 enseignants _vont bénéficier du dispositif au cours des trois ann_ées", indique l'Académie de Montpellier. Les communes vont ainsi bénéficier d’une subvention (de 50 à 70%) afin d'équiper les établissements d'ordinateurs, de tableaux numériques ou encore de tablettes. Les établissements publics de la communauté de communes des Cévennes gangeoises et suménoises, sont concernés, comme ceux des communes d'Agde, Sète, Pézenas, Saint-Pons-de-Thomières, Saint-Gervais-sur-Mare, Montpellier, Béziers, ou encore Lunel.

En tout, 17 commune vont bénéficier du dispositif Territoires Numérique Educatifs" dans l'Hérault - Académie de Montpellier

"L'objectif est de lutter contre la fracture numérique. Aujourd'hui, le numérique intègre totalement le processus pédagogique. Sauf que nous faisons face à une véritable fracture dans certains territoires ruraux et dans certains quartiers des grandes villes", explique Renaud Calvat, Vice-président du département délégué à l'éducation et aux collèges avant d'ajouter, _"_le Covid a mis à jour cette fracture numérique au moment de passer à l'enseignement en distanciel. À l'époque, nous avons distribué plus de 2500 ordinateurs aux collégiens du département qui n'avaient aucun équipement à la maison. C'est notre devoir d'élus et un tel dispositif est essentiel pour les enfants."

Avec cette nouvelle opération, financée par l'Etat et coordonnée par le département de l'Hérault, les établissements vont bénéficier aussi d'un accompagnement. Une trentaine de référents ont été recrutés pour intervenir trois heures dans chacune des classes concernées par ces dotations. Ils pourront ainsi répondre aux besoins des petits, mais aussi des grands.