Dans l'Hérault, des communes annulent leur fête votive ou une partie de la programmation

Les fêtes votives sont mises à mal cette année encore. Face à l'augmentation du nombre de contaminations, de nombreuses communes n'ont pas d'autres choix que d'annuler leurs festivités ou des les modifier. C'est le cas de Castries qui a supprimé toute manifestation, dont le bal. Selon la maire Claudine Vassas-Mejri, il aurait tout simplement été impossible de mettre en œuvre le pass sanitaire au vu du type de manifestation ainsi que de la configuration de sa commune : "On a fait une réunion avec tous les acteurs de la fête votive. _Aucun n'a souhaité l'organiser_, que ce soit le comité des fêtes, le comité taurin, les jeunes. Même le bar où ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas en capacité de faire respecter le pass sanitaire ni d'obliger les gens à rester assis et à porter le masque".

La décision a également été largement influencée par le rebond de l'épidémie et l'augmentation rapide du taux d'incidence dans l'Hérault. "Je ne souhaiterais pas qu'il y ait un cluster à Castries ou que des gens se retrouvent en réanimation parce qu'on aura été jusqu'au-boutistes et qu'on aura maintenu des festivités quasiment impossibles à organiser", rajoute Claudine Vassas-Mejri. La fête votive de Castries devait se dérouler du 31 juillet au 4 août. Seul le repas des aînés sera maintenu le 2 août, avec présentation obligatoire d'un certificat de vaccination ou de dépistage. Le cercle taurin organisera quant à lui quatre courses de taureaux samedi, dimanche, lundi et mardi prochains, dans les arènes. Là-aussi, il faudra être muni d'un pass sanitaire pour y accéder.

À Mauguio, les animations fortement bouleversées

D'autres communes ont fait le choix d'adapter leur programmation. Mauguio organise chaque année la plus grosse fête votive de la région. Cette année, la plupart des animations de rue n'auront pas lieu. Il n'y aura ni enciero, ni bal. Pour compenser, les trois concerts prévus dans la rue seront tout de même organisés dans les arènes ces mercredi, jeudi et vendredi soir, à partir de 20 heures, une semaine avant la fête votive. L'entrée sera gratuite mais le pass sanitaire sera contrôlé. La journée à l'ancienne sera elle aussi annulée contrairement aux abrivades et aux bandides. "Sur la place de la Libération, il y a neuf entrées et généralement pendant les fêtes, elle accueille 3 000 personnes en même temps, décrit Patricia Moullin-Laffort, ajointe à la culture, aux traditions et au Patrimoine. _Pour l'instant on a pas une réactivité suffisante pour y mettre en place le pass sanitaire_".

Le maire de Pérols a lui, fait le choix de maintenir quasiment toutes ses manifestations. Seuls les encieros et les feux d'artifice sont déprogrammés. La fête aura lieu comme prévu du 6 au 11 août mais les manifestations se termineront tous les soirs à minuit. Le pass sanitaire sera également mis en place. Pour le faire appliquer, seize agents de police ainsi que des vigiles seront mobilisés. "On souhaite redonner à l'ensemble de notre population cette joie de vivre qui est très typique à Pérols, explique le maire Jean-Pierre Rico. _On a la chance d'avoir un vieux village qui est assez facile à contrôler, on s'est adaptés aux règles et aux consignes sanitaires, tout devrait bien se passer_". Il n'exclut cependant pas d'effectuer de nouvelles modifications et d'appliquer d'autres mesures si les consignes et la situation sanitaire venaient à évoluer d'ici le 6 août.

À Baillargues, la mairie s'est concentrée sur les animations taurines, supprimant presque toutes les autres activités. La fête a débuté samedi dernier et s'achève ce mercredi soir.

Une catastrophe pour les orchestres de bal

À Marsillargues, on a également opté pour un maintien de la fête mais sans aucune modification. L'événement a débuté samedi dernier et se terminera le 1er août. Idem pour Lansargues dont les festivités auront lieu du 7 au 15 août. "On avait anticipé et on avait prévu un programme qui irait dans le sens des réglementations mises en place actuellement", raconte Michel Carlier, le maire de la commune. Il n'y aura donc pas de bal mais des mini-concerts auront lieu. De la restauration sera proposée mais il faudra obligatoirement être assis. Le pass sanitaire sera mis en place. Les traditionnels abrivados et courses camarguaises sont maintenus.

L'annulation des fêtes votives ou des bals est surtout une catastrophe pour les orchestres. Les musiciens vivent un deuxième été consécutif sans travail à une période normalement chargée. Une situation très difficile à vivre pour Stéphane Biamont, chef d'orchestre de "Issue de Secours". "On a fait une dizaine de dates en juillet seulement, en août on en a plus, soupire-t-il. Ce mois d'août s'écrit doute. On se retrouve dans la même situation qu'en 2020. Un an ça va, deux ça ne marche plus et nous on ne mange pas."