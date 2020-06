Dans l'Hérault, des cérémonies restreintes pour les 80 ans de l'appel du 18 juin... à quelques exceptions

Comme pour le 8 mai, les célébrations de l'appel du 18 juin 1940 lancé par le général de Gaulle auront lieu ce jeudi en comité restreint dans l'Hérault. Appel lancé depuis les studios de la BBC à Londres, à poursuivre le combat contre l’Allemagne nazie qui venait d'envahir une partie de la France. Le gouvernement n'a pas souhaité assouplir les règles sanitaires en place pour cette date anniversaire : 80 ans de l'appel, 130 ans de la naissance du général et 50 ans de sa mort. Les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits.

Cérémonie restreinte

A Montpellier, les commémorations auront lieu sans public, de même qu'à Castelnau, ou même à Palavas où le maire, pourtant gaulliste revendiqué, a dû se résoudre à une cérémonie à huis clos : "une dizaine de personnes pas plus, explique Christian Jeanjean. Le porte drapeau, un représentant des anciens combattants, moi même. On a prévu la lecture de l'appel du général et un dépôt de gerbe, pas plus. Parfois les choses les plus simples sont les plus belles."

Exceptions

Vendargues est l'une des rares communes à ouvrir cet hommage aux habitants. "Les officiels seront dans la rotonde, c'est notre monument aux morts et les habitants qui le veulent pourront se recueillir à l'extérieur assure le maire Guy Lauret. On mettra à disposition des masques, du gel hydroalcoolique. Il y a de la place, ce qui évitera que les gens s'agglutinent." Guy Lauret a récemment écrit une lettre au président de la République demandant la levée de l'interdiction des rassemblements pour ce 18 juin. Sans réponse.

Colère des anciens combattants

Ces restrictions sont en effet mal vécues par les anciens combattants en particulier, dont un seul représentant est admis sur les lieux de célébration. "Je ne comprends pas qu'on rouvre les écoles, les terrasses de bar, bientôt les cinémas et qu'on nous refuse ces célébrations" regrette Serge, membre de l'Union des anciens combattants à Lunel.

Résonance particulière

A Ganges, où l'on ne célébrait plus cet appel depuis plusieurs années, le maire a décidé de rétablir la commémoration et de ne pas interdire le public. "De toute façon, on ne sera pas plus d'une vingtaine, modère Michel Fratissier. Mais je tenais à ce que la cérémonie ait lieu, car cette année (en raison du confinement), pour la première fois depuis que ces commémorations existent, on n'a pas pu honorer le souvenir de la déportation fin avril, ni le 8 mai. Cette cérémonie aura donc une résonance particulière non pas pour l'anniversaire des 80 ans, mais parce que pendant trois mois nous n'avons pas pu nous rassembler devant ce monument aux morts et qu'il est important d'être autour de ce monument pour se remémorer ce passé douloureux".

A Sète, la Ville retransmet la cérémonie en vidéo sur son site internet.