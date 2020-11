Dans l'Hérault, une manifestation virtuelle rassemble près de 200 cyclistes

Au lieu de rouler sur le bitume, c'est sur la toile que roulent les manifestants de "Tous à vélo". Ce dimanche 8 novembre 2020, Vélocité Montpellier lance la 3e édition de cet événement qui promeut le vélo. L'association invite les habitants de la Métropole de Montpellier à partager leur vision du vélo sur Internet.

Photo et témoignage à l'appui

Ce dimanche, près de 200 personnes, âgés de 10 mois à 84 ans, ont participé. Elles ont publié un photo d'eux en selle et ont exposé leur vision de la bicyclette. "Le vélo pour moi c'est la sensation du vent qui caresse ma joue", note Robin. Sur sa photo, le petit garçon de 8 ans est coiffé d'un casque bleu pétant. "Et je voudrais que toutes les personnes aient un vélo et qu'ils arrêtent la voiture."

Nombre de participants écrivent qu'ils souhaiteraient plus de pistes cyclables et des aménagements. "Je rêve de sécurité, pour tous, explique Claire, au guidon de son vélo avec ses deux enfants, d’une ville où mes filles choisiront le vélo sans même se poser de question, et sans que, moi-même, je ne me pose des questions pour elles."

Sous son selfie sur lequel il apparaît avec un large sourire, Yann, un Montpelliérain du quartier des Figuerolles, dessine une ville du futur : "Des parkings à vélos fermés, des pistes larges et connectées partout, des pompes à vélo publiques et gratuites à tous les coins de rue, des réparateurs pas débordés, des vélos-cargos en location, des vélos électriques en libre-service, des autoroutes à vélos pour aller à la plage, des cours de vélo à l’école, des emplacements vélo dans les tramways…"

La plateforme restera ouverte jusqu'à la fin du confinement.

