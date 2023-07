Dans l'Indre, des ateliers pour apprendre à maîtriser le numérique

Des ateliers pour apprendre à maîtriser internet et les outils numériques sont organisés notamment à Ardentes

Que ce soit pour déclarer ses impôts, ou accéder à son compte en banque, c'est désormais presque incontournable : il faut passer par internet. Or, un certain nombre de personnes ne maîtrisent pas cet outil; selon l'Insee, en 2019, 17% des Français souffraient d'illectronisme . Ce qui peut se révéler particulièrement handicapant à l'heure où la dématérialisation est devenu le maître-mot. Pour accompagner ceux qui veulent apprendre à maîtriser l'outil numérique, dans l'Indre La Poste et Emmaüs Connect organisent des ateliers régulièrement, dans plusieurs communes.

"Ne plus être en marge"

L'apprentissage se fait en plusieurs séances, par petits groupes, en fonction de son niveau de départ. Les participants à ses ateliers viennent pour des raisons parfois assez différentes, mais souvent ils sont orientés vers ces rendez-vous par des agents de La Poste, lorsque ces derniers identifient des difficultés liées aux démarches administratives en ligne chez certains usagers. "Il va y a voir la découverte du numérique (...) on va avoir aussi des gens qui ne veulent plus être en marge, des gens qui sont ici aussi juste pour être avec d'autres gens (...) ou encore des gens qui veulent être autonomes par rapport à leur époux ou leur épouse" décrit Loriane Militon, conseillère numérique chez Emmaüs Connect, qui co-anime ces ateliers.

Des ateliers sont organisés à Ardentes tous les mercredis. Des rendez-vous similaires ont également lieu à Châteauroux (quartier Saint-Jean) et à Sainte-Sévère. Ils devraient prochainement être déclinés également à Orsennes et Écueillé.