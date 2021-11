Dans l'Indre, des collégiens et lycéens deviennent ambassadeurs de la lutte contre le sexisme

À l'occasion de la journée internationale d'élimination des violences faites aux femmes ce jeudi 25 novembre, un réseau de collégiens et lycéens deviennent ambassadeurs pour l'égalité entre les filles et les garçons dans l'Indre.

Dans l'Indre, des collégiens et des lycéens deviennent ambassadeurs et ambassadrices pour l'égalité entre les filles et les garçons. À l'occasion de la journée internationale d'élimination des violences faites aux femmes ce jeudi 25 novembre, un réseau de 50 élèves a pour mission de promouvoir l'égalité entre les sexes et de lutter contre le sexisme et les stéréotypes. La cérémonie de lancement a eu lieu ce mardi 23 novembre à la préfecture de Châteauroux.

Sensibiliser et libérer la parole

Pour lutter contre le sexisme, les élèves ont pensé à des moyens d'actions très concrets. Certains vont notamment coller des affiches dans les couloirs de leurs établissements. Ils vont également faire de la sensibilisation en passant dans les classes.

"On va intervenir et prouver que le sexisme n'est pas normal, une femme doit être respectée, explique Frédérique, élève de terminale à Châteauroux. Ce n'est pas parce qu'une fille porte une robe et qu'on voit ses cuisses, qu'elle fait les trottoirs".

La lutte contre le sexisme passe également par la libération de la parole. "Il faut rompre le silence, ajoute Alice, en troisième. Si on a déjà été victime, on doit témoigner, et si on nous insulte, on doit répondre et ne pas se laisser faire. Il faut aller voir le proviseur ou la CPE et faire changer les choses".

Tous les étudiants espèrent faire changer les mentalités à l'école. "On est les adultes de demain. C'est important de montrer l'exemple", estime Pierre-Axel, élève de troisième. "C'est pour que plus tard, on ait une bonne mentalité", ajoute Sasha, un collégien castelroussin.

Pour dénoncer le sexisme, les garçons envisagent également de porter une jupe à l'école, le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Un élève sur cinq est victime de sexisme à l'école.

Un concours départemental pour lutter contre le sexisme

Un concours départemental, "Lutte contre le sexisme 2021/2022", est également lancé par la préfecture et l'inspection académique de l'Indre. Les élèves doivent produire une capsule audio de cinq minutes. Le concours consister à réaliser des micro-trottoirs, des interviews, des slogans, des animations ou encore des textes.

"Il faut donner à voir à et à entendre, ils peuvent faire tout ce qu'ils souhaitent", assure Jean-Paul Obellianne, directeur académique des services de l'éducation nationale dans l'Indre.

La capsule sera ensuite envoyée au jury, puis diffusée au mois de mars sur une web radio académique. "Ça permettra de valoriser leur engagement, précise Jean-Paul Obellianne. C'est aussi une façon d'être des ambassadeurs et de se faire connaître dans leurs établissements scolaires".

L'idée de la capsule audio permet également aux élèves d'avoir un support commun dans le département. Les productions seront diffusées le 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme.