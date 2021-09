Dans l'Indre, des détenus sont embauchés pour faire les vendanges

A Reuilly, des parcelles de vignes sont vendangées par des salariés un peu particuliers. Un détenu de la prison de Châteauroux et deux personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion, le SPIP, ont commencé ce lundi 20 septembre sur le Domaine Les Poëte. Le projet, soutenu par la Préfecture de l'Indre, doit durer jusqu'à la fin de la semaine.

Au total, une dizaine de personnes travaillent sur le site. De la main d'œuvre de plus en plus difficile à trouver pour le vigneron. © Radio France - Aurore Richard

L'embauche de détenus pour les vendanges, c'est une première dans notre département avec un objectif, la réinsertion. Pour ce détenu, agenouillé au pied des vignes et le sécateur à la main, être là, c'est une véritable bouffée d'oxygène. "Cela m'aide un peu à être libre, à voir l'extérieur et là, je suis actif. Le fait de venir ici, ça leur montre qu'ils peuvent me faire confiance et ça peut m'aider à avoir une permission", explique-t-il.

Cela m'aide un peu à être libre

Autre intérêt pour lui. Il est payé au SMIC, comme les dix autres salariés agricoles de Guillaume Sorbe. Pour les détenus, le salaire peut par exemple servir à dédommager les parties civiles, à "cantiner" ou à aider leur famille à l'extérieur. Le vigneron lui, a du mal à trouver de la main d'œuvre alors il a dit oui à ces trois renforts, sans hésiter une seule seconde.

"Il ne faut pas avoir d'a priori. Ce sont quand même des circuits très encadrés. On a souvent affaire à des demandeurs d'emploi qui ne sont pas encadrés et c'est ça qui pose problème. Ce n'est pas le demandeur d'emploi, c'est l'encadrement qui manque donc là, il y a un encadrement, il n'y a pas de raison que cela se passe mal", estime le vigneron.

Ce dispositif est une première dans le département de l'Indre. © Radio France - Aurore Richard

Un surveillant de la prison est là pour le détenu, il y a aussi un personnel du service pénitentiaire d'insertion pour les deux autres hommes. Des surveillants, en civil qui, eux aussi, travaillent dans les vignes toute la semaine.

Si cette action fonctionne bien, elle pourrait être renouvelée, pourquoi pas, avec plus de détenus et dans d'autres secteurs que la viticulture.