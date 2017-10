Dans l'Indre, des parrains contre l'isolement des personnes âgées

L'union départementale des associations familiales (Udaf) de l'Indre recherche des bénévoles pour tenir compagnie aux personnes âgées. Onze contrats de parrainages sont actuellement en cours. Le système a été mis en place il y a 3 ans pour rompre l'isolement des retraités.

"C'est comme une sœur pour moi ! Quand elle vient me voir, ça me remonte le moral". Tout sourire, Andrée, 94 ans, une résidente de l'Ehpad La Roche Bellusson de Mérigny, ne lâche pas la main de sa "marraine", Sylvie, une ancienne salariée de l'établissement. Un duo complice qui dure depuis un an et demi. "Elle me parle beaucoup de son passé, de sa région, qu'elle a été institutrice. Parfois, on parle de ses anciens élèves. Mais elle me demande aussi comment va le monde aujourd'hui, les dernières nouvelles", explique Sylvie, qui vient environ une fois tous les 15 jours à l'Ehpad.

Une personne extérieure à l'établissement qui permet d'apporter un autre regard. Un accompagnement individualisé qui est un "gros plus" pour les salariés de l'établissement. "On a beaucoup de résidents qui n'ont pas de familles, qui souffrent de solitude, avec parfois cette frustration de voir d'autres un peu plus gâtés", commente le directeur adjoint de l'Ehpad de Mérigny.

Lien intergénérationnel

L'idée est née en 2013. A la base de ces parrainages, une convention. L'Udaf se portent garante de cette "relation de confiance". "C'est ça qui nous distingue", explique Nathalie Rhimbert, responsable service développement de la vie associative et familiale à l'Udaf de l'Indre. "On a un recueil qui est à remplir par le filleul et le parrain. Et ensuite, on regarde quelles sont les personnes qu'on peut mettre en relation, avec des questions de disponibilités, de proximité géographique...", ajoute-t-elle. Onze parrainages sont en cours. Mais d'autres parrains et filleuls sont en attente.

Nathalie Rhimbert (Udaf 36) : "Être une béquille dans la vie d'un enfant ou de ses parents" Copier

L'Udaf propose également d'autres formes de parrainages. depuis 2009, il y a le parrainage de proximité : partager du temps avec un enfant ou un jeune qui habite près de chez soi, lui apporter un soutien éducatif et affectif, l'aider à grandir et à se construire. "Être une petite béquille parfois dans la vie de cet enfant, ou dans celle des parents. Ce sont des belles histoires qui se créent", précise Nathalie Rhimbert. Et depuis quelques temps, l'Udaf a été interpellée sur la question de illettrisme : "des personnes qui ont su lire, écrire et compter mais qui avec le temps ont oublié, ne serait-ce que pour lire une facture EDF, c'est compliqué", ajoute-t-elle.

Si vous souhaitez devenir parrain, vous pouvez contacter l'Udaf de l'Indre au 02 54 60 55 90.