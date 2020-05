Dans l'Indre, Emmaüs se relève après un confinement aux importantes conséquences financières

Dans l'Indre, les boutiques Emmaüs ont rouvert leurs portes depuis un peu plus d'un semaine et seront toutes ouverte lors de ce week-end de l'Ascencion le samedi sur l'ensemble des dépôts (Le Blanc, La Châtre et Déols) et ce vendredi en plus pour la boutique de Déols. L'association qui a souffert financièrement du confinement reprend ses activités avec des raisons d'espérer. Bénévoles et résidents de la communauté revoient avec plaisir revenir en nombre des clients et des déposants. A Déols, par exemple les membres de la communauté ont vu défiler 200 voitures pour déposer des objets à revendre ou recycler. Soit 2 à 3 fois le volume habituel

160.000 euros de pertes

Il faudra bien cela car les 2 mois de confinement ont été difficiles pour l'association qui vit uniquement des revenus de son activité de ressourcerie/recyclerie. Leur mise au point mort a coûté 160.000 euros à la communauté de Déols en raison des charges des logements et des salaires des résidents. "Nous avons du puiser dans nos économies celà va retarder le projet de construction d'un batîment de 2000 m² qui doit permettre d'améliorer le confort des conditions de vies des résidents" explique la présidente de l’association Marie-Noëlle Devaux.

Nouvelle Boutique en centre-ville de Châteuaroux

Heureusement Emmaüs va pouvoir compter dans quelques jours sur l'ouverture d'une toute nouvelle boutique en plein centre-ville de Châteauroux. Ce local commercial situé rue Lescaroux sera mis à disposition par la ville de Châteauroux pour un loyer à tarif préférentiel pendant 2 ans. "On y trouvera des bibelots et petites antiquités qui ne sont mises au dépôt de Déols" précise Marie-Noëlle Devaux qui espère pouvoir faire augmenter les revenus de l'association grâce à cette "vitrine commerciale".

En attendat cette ouverture début juin les boutiques Emmaüs sont ouvertes en ce week-end de l'Ascension. Les horaires sont à retrouver sur le site d'Emmaüs 36 Il est aussi possible de soutenir l'association par de simples dons qui ouvrent droit à une défiscalisation. L'association est également toujours à la recherche de bénévoles. Renseignements à retrouver aussi sur le site de l'association.