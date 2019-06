Dans l'Indre, l'association "Nous Toutes" vient en aide aux femmes victimes de violences

Châteauroux, France

L'association "Nous Toutes" dans l'Indre organise une réunion d'information ce mardi, au Blanc, salle Carnot, à partir de 18 heures. Depuis quatre mois, elle propose une aide aux femmes victimes de violences. "Il faut leur apporter un soutien, une solidarité tout au long de leur prise en charge. Il faut éviter qu'elles restent toutes seules, entre deux rendez-vous", explique Savina Alvarez, vice-présidente de l'association.

ÉCOUTEZ | Savina Alvarez, vice-présidente de l'association "Nous Toutes 36" Copier

Une aide logistique et un soutien moral

En France, une femme sur dix est victime de violences conjugales. "Ça ne s'est pas arrangé. Le mouvement Me Too a permis à la parole des femmes de se libérer. Le nombre de plaintes a augmenté. Mais cela provoque aussi une surenchère de violences de la part des auteurs", constate Savina Alvarez. Depuis le début de l'année, 66 femmes sont mortes en France sous les coups de leur compagnon. Un nombre de féminicides en hausse : "si on maintient ce rythme macabre, on ferait un retour en arrière de dix ans", prévient la vice-présidente de l'association Nous Toutes.

"Certaines femmes arrivent dans des situations d'urgence en étant totalement démunies. On leur prête du matériel, on emmène leurs enfants se promener au parc pour se changer les idées", poursuit Savina Alvarez.

Si vous souhaitez prendre contact avec l'association Nous Toutes dans l'Indre, il faut appeler au 07 81 12 54 83.