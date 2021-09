La précarité s'accélère en France, comme dans l'Indre, à cause de la crise sanitaire, selon le baromètre publié début septembre par le Secours populaire. Dans notre département, le nombre de bénéficiaires en septembre a déjà bondi de 40%.

Dans l'Indre, la précarité explose en 2021 à cause de la crise sanitaire, selon le Secours populaire

En 2021, plus de trois Français sur 10 déclarent avoir eu du mal à payer leur loyer et à se nourrir sainement trois fois par jour. Ce chiffre est en hausse par rapport à 2020 et 2019, d'après le baromètre annuel de la pauvreté du Secours populaire. Les résultats ont été publiés début septembre.

La précarité s'est en fait accélérée à cause du Covid-19 et c'est le cas aussi dans l'Indre. En 2019, le Secours populaire vient en aide à 2.563 bénéficiaires dans le département. L'année 2020 est ensuite particulière, le chiffre baisse à 2.056. "Ce n'est pas que les gens étaient moins dans la précarité, c'est qu'ils pouvaient moins se déplacer à cause des confinements", explique Alexandre Pefulo, coordinateur de l'association dans l'Indre.

C'est en 2021 que cette précarité explose. De janvier à ce mois de septembre, le Secours populaire est déjà venu en aide à 2.900 personnes. Et si cette augmentation reste à ce niveau, à plus de 40%, le nombre de bénéficiaires pourrait atteindre les 3.500 d'ici fin 2021.

Avec la crise sanitaire, les profils des bénéficiaires changent

De nouveaux bénéficiaires arrivent à cause du Covid-19 selon Alexandre Pefulo. Il y a des salariés en chômage partiel, des petits entrepreneurs, des artisans qui ont dû fermer, des profils que l'association ne voyait pas avant.

Le plus inquiétant pour le coordinateur du Secours populaire dans l'Indre, c'est l'augmentation de la part des enfants parmi les bénéficiaires. "Ils représentent 53% des bénéficiaires alors que sur les cinq dernières années, les enfants représentaient entre 40 et 45%. C'est notamment parce qu'il y a plus de femmes seules avec enfant dans la précarité", estime-t-il.