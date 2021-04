Dans l'Indre, le Parti communiste soutient la pétition européenne "Pas de profit sur la pandémie"

"Pas de profit sur la pandémie" c'est le nom d'une pétition européenne. Pétition que les militants du Parti communiste de l'Indre ont fait signé sur le marché de Châteauroux samedi 24 avril. Le PC soutient cette initiative citoyenne européenne qui, si elle arrive à un million de signatures, provoquera un débat au niveau européen. Cette pétition vise à ce que "la Commission européenne prenne des mesures pour faire des vaccins et des traitements anti-pandémiques un bien public mondial, librement accessible à tous." En d'autres mots, l'objectif est de rendre les vaccins gratuits en rendant accessibles les brevets pour faciliter la production. "On veut que les vaccins soient produits à prix coûtant, ce n'est pas aux Français, via l'Assurance maladie, de payer les marges et profits des laboratoires" indique Stéphanie Grelet, membre du comité exécutif du Parti communiste. Les militants du PC dénoncent au passage la lenteur de la vaccination et l'augmentation des prix des vaccins (le vaccin Pfizer est passé de 12 à 19,50 euros la dose lors de la dernière commande de l'Union européenne).

Pour l'instant,la pétition en est à 155 758 signatures, bien loin des un million nécessaires pour générer un débat au niveau européen. 32 928 signatures ont été récoltées en France, soit 59% du seuil de participation que le pays doit atteindre.