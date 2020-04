Dans l'Indre, les gendarmes surveillent les entreprises fermées pour éviter les cambriolages

Les gendarmes de l'Indre patrouilleront plus régulièrement autour des entreprises et commerces laissés sans surveillance pendant cette période de confinement

Alors que la France tourne au ralenti depuis près d'un mois, certaines usines, magasins et autres commerces, interdits de poursuivre leur activité, ont dû mettre temporairement la clé sous la porte. Avec autant de sites laissés sans surveillance, les autorités craignent une recrudescence des cambriolages : "C'est un phénomène que les forces de l'ordre constatent depuis des années", explique Jérôme Peruzzo, chef d'escadron au groupement de gendarmerie de l'Indre, à Châteauroux. "Un commerce ou une entreprise fermés durablement peuvent être les cibles de cambrioleurs."

"Nous proposons aux chefs d'entreprise de se signaler auprès de leur gendarmerie"

C'est pour éviter cela que la gendarmerie de l'Indre a lancé, depuis le début de semaine, l'opération "tranquillité entreprises". Il s'agit du même principe que l'opération "tranquillité vacances", pendant les congés d'été notamment, lorsque de nombreux habitants quittent leur domicile pendant plusieurs semaines. "Sur ce même principe, nous proposons aux commerçants, artisans et chefs d’entreprise, de se signaler à leur gendarmerie, en indiquant que leur site est fermé, et nous assurerons des surveillances plus particulières en s’assurant qu’il n’y a pas de tentative de cambriolage", détaille Jérôme Peruzzo. "Nos patrouilles quotidiennes vont pouvoir intégrer ces sites dans leurs surveillances, "patrouiller utile" en se rendant plus régulièrement sur ces entreprises fermées."

Un effet dissuasif avant tout ?

Les rondes régulières des gendarmes serviront à la fois à s'assurer que tout va bien, mais aussi à dissuader les velléités des éventuels voleurs. Même si pour l'instant, la démarche relève seulement de l'anticipation et de la prévention "puisque pour autant, on a pas constaté d’augmentation significative des cambriolages, depuis un mois de confinement, on ne peut pas dire qu’il y ait eu une explosion de ces délits".

L'opération "tranquillité entreprises" est gratuite et durera jusqu'à la fin du confinement.