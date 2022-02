Dans l'Indre, les Restos du coeur préparent leur grande collecte

Elle aura lieu les 4, 5 et 6 mars prochain. La grande collecte des Restos du Coeur est plus que jamais vitale, cette hiver le nombre de bénéficiaires a sensiblement augmenté dans l'Indre. Pour mener au mieux la campagne, l'association recherche des bénévoles.

La campagne hivernale des Resto du coeur de l'Indre touche à sa fin. Déjà 170.000 repas servis, probablement 190.000 à son terme. Le nombre de bénéficiaires a augmenté et l'association recherche des bénévoles pour sa collecte mais aussi pour l'aider au quotidien.

+ 9% de bénéficiaires durant la campagne hivernale

Cette hiver, l'association a constaté une hausse de ses bénéficiaires, 9% en moyenne explique son président Christian Vaslin, qui précise aussi que cette hausse ne concerne pas l'ensemble des 13 centres des Restos dans l'Indre. Elle se concentre dans les centres des grandes communes du département : Châteauroux et La Châtre, ainsi que le centre itinérant des Restos.

Cette hausse, c'est une conséquence probable de la crise sanitaire et économique que nous traversons depuis deux ans désormais. De nouveaux profils sont venus demander un coup de pouce des Resto du coeur dans l'Indre. "On a constaté un nombre important de familles mono-parentales avec des enfants à l'âge du collège" explique Christian Vaslin. "Quand les gens se séparent, ils ont tendance à se rapprocher des villes, et on a une hausse sensible des familles mono-parentales sur les centres de Châteauroux" constate le président des Restos dans l'Indre.

Grande collecte des Restos du coeur le 4, 5 et 6 mars prochains

La grande collecte qui se tiendra les 4, 5 et 6 mars prochain est donc d'autant plus précieuse. Elle se tiendra dans l'ensemble des supermarchés du département y compris à Issoudun ou encore Vatan, prend soin de préciser le président des Restos dans le département. Pour cela des bénévoles sont recherchés, il suffit juste d'avoir un peu de temps à consacrer à cette bonne action.

"On recherche notamment à _Issoudun, Vatan, ou pour le vendredi après-midi à Buzançais_" explique Christian Vaslin, qui précise "l'idéal c'est que les gens restent durant deux heures, repartent mais puissent revenir après". L'objectif pour les Restos du coeur de l'Indre ? Récolter 40 tonnes de denrées !

Plus largement, l'association recherche des bénévoles sur du plus long terme pour l'aider au quotidien. Outre l'aide alimentaire, les Restos du coeur de l'Indre recherche des bénévoles pour l'aider dans sa communication ou encore dans la recherche de fonds.

Pour prendre contact : LES RESTOS DU CŒUR DE L’INDRE, 9 Boulevard d'Anvaux36000 CHATEAUROUX - 02 54 34 42 28

Pour participer la collecte nationale du 4 , 5 et 6 mars : informations et inscription