Dans l'Indre, Louis Vuitton se lance dans la production de masques de protection

Fini, les sacs à main de luxe : la prestigieuse enseigne Louis Vuitton a décidé de recentrer sa production, dans plusieurs de ses usines, pour fabriquer des masques de protection.

Plus de 100.000 masques distribués gratuitement

Dans l'Indre, le site de Condé participe à cette opération, ainsi que d'autres ateliers à Marsaz et Saint-Donat (Drôme), Saint-Pourçain (Allier), Ducey (Manche), et Sainte-Florence (Vendée). Au total, plus de 100.000 masques "non chirurgicaux", homologués, doivent être produits et distribués gratuitement aux professionnels de santé, dans les Ehpad notamment.

"En tant que grande maison française, Louis Vuitton souhaite s’engager à son niveau pour produire plusieurs milliers de masques qui seront distribués gratuitement dans la région pour protéger ceux qui sont les plus exposés", a déclaré vendredi Michael Burke, PDG de Lous Vuitton.

L'atelier indrien devrait pour sa part lancer la production de masques à partir de la semaine prochaine, indique un responsable syndical. En Berry, de nombreuses entreprises se sont mises à produire des masques, mais aussi du gel hydroalcoolique (c'est le cas des cosmétiques Pier Augé à Châteauroux) ou encore des vitres de protection pour les commerces accueillant du public.