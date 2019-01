Dans l'Indre, un habitant organise un grand débat chez lui

Pêchereau, France

Le grand débat ne se fait pas seulement dans les mairies et dans des salles de fêtes. C'est dans un grand salon lumineux que sera organisé ce premier débat dans l'Indre. Assis sur l'un de ses canapés, David a 55 ans. C'est un ancien professeur de technologie : "Je ne sais ce qu'il adviendra de ce débat mais je souhaite prendre la parole. C'est un peu prendre la pouvoir sur notre destinée."

Si David n'a jamais occupé de rond point, il est aller manifester à Bourges le 12 janvier dernier. Il fait parti de ces gilets jaunes qui croit en l'utilité de ce grand débat : "Je ferai à l'issue de cette rencontre un résumé. Après, charge au gouvernement qui organise ce grand débat d'en tenir compte et puis de faire ce qu'il faut, de modifier et proposer une politique plus sociale, en clair, dans les souhaits des citoyens."

David François : "C'est une fenêtre d'expression qu'il faut saisir." Copier

30 participants attendus

Durant ce débat de deux heures vendredi, plusieurs thèmes seront abordés : la fiscalité, le pouvoir d'achat, la démocratie participative ou encore l'écologie. Pour le moment, seulement cinq berrichons se sont manifestés.

Les places sont limitées pour ce débat organisé le vendredi 1er février, de 18 h à 20 h, chez David François. Il habite 3 rue du Manoir, au Pêchereau. L'inscription est obligatoire : dafrac@gmail.com ou appelez le 06 67 57 45 38.