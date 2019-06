Dans l'Indre, un village coupé du monde

Depuis jeudi 20 juin, à Lignerolles, les habitants n'ont plus de téléphone, de télévision ni internet. La raison : des sections de câbles téléphoniques ont été coupées et dérobées. Orange n'a toujours pas résolu le problème, ce qui provoque inquiétude et colère dans le village.

Lignerolles, Indre, France

Depuis jeudi 20 juin, les habitants de Lignerolles ne peuvent ni recevoir ou passer d'appels, ils ne peuvent plus regarder la télévision ou aller sur internet : le câble téléphonique qui alimente ce petit village dans la campagne berrichonne a été sectionné à trois endroits, les bouts manquants ont été dérobés. Par conséquent, cette commune est comme une ville morte déplore Jacky : "Le téléphone, c'est le moyen le plus pratique de communiquer entre nous, ici il'y a une majorité de personnes âgées... on se déplace moins. On ne peut plus prendre rapidement des nouvelles de nos proches. Ça nous inquiète beaucoup : si quelqu'un fait un malaise à cause de la chaleur, il va y avoir de graves accidents s'il ne peut prévenir personne ou si personne ne peut le joindre !"

Orange pointé du doigt

Une situation qui révolte le maire, Michel Rousseau, c'est la deuxième fois en deux ans qu'un tel incident arrive. Il dénonce aussi le manque de professionnalisme d'Orange : "Ils sont venus le lendemain pour réparer le câble, ils n'avaient pas ramené la bonne longueur, depuis malgré mes relances, c'est silence radio, juste un message qui annonce un retour à la normal le 11 juillet... ce délai est inadmissible."

Si le câble est réparé à cette date, la centaine d'habitants de Lignerolles sera restée 3 semaines sans aucun moyen de communication.