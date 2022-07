Dans l'Indre, une épicerie sociale itinérante va parcourir la Brenne pour aider les plus précaires

A partir du mois de septembre, une épicerie sociale itinérante va parcourir la Brenne dans l'Indre. Elle permettra aux personnes les plus précaires et isolées de faire leurs courses à petit prix.

La Banque Alimentaire de l'Indre lance une épicerie sociale itinérante dans la Brenne. À partir de septembre, un local de distribution va ouvrir ses portes dans l'ancienne gare de Vendoeuvres. Un camion sillonnera également les communes avoisinantes. Avec cette initiative, la Banque Alimentaire veut aider les personnes défavorisées et isolées à la campagne à faire leurs courses à petit prix.

Le reportage de France Bleu Berry Copier

Des produits dix fois moins cher qu'en supermarché

En attendant le début des distributions, le camion de l'épicerie sociale est garé derrière l'ancienne gare de Vendoeuvres. A l'intérieur, on trouvera toutes sortes d'aliments et de produits. L'approvisionnement dépendra des dons reçus par la Banque Alimentaire. "Il y aura de quoi manger, un peu de tout, quelquefois, on aura du ketchup, d'autres fois de la mayonnaise. On aura aussi des produits d'hygiène féminine", énumère Henri Gaignault, ancien président de la Banque Alimentaire de l'Indre et responsable de cette nouvelle épicerie.

Les tarifs pratiqués seront très intéressants : 10 fois moins cher que dans la grande distribution. "C'est vraiment pas cher, on est là pour aider les gens qui sont dans le besoin, donc on ne fait pas des soldes ou des démarques", plaisante Henri Gaignault.

Une vingtaine de communes desservies

L'accès à l'épicerie sociale se fera en fonction des ressources. Une fois toutes les charges payées, il ne reste souvent aux bénéficiaires que 500 euros pour vivre. "Ce sera une population de femmes seules avec des enfants et de personnes âgées qui ne bougent pas beaucoup ou qui ne peuvent pas bouger", précise Nicole, une bénévole.

Une population qui n'aura pas besoin de se déplacer, le camion ira jusqu'à eux. Une fois par semaine, il traversera une vingtaine de communes de la Brenne, notamment Migné, Mézières-en-Brenne ou encore Rosnay. L'objectif, c'est de ne pas laisser la ruralité de côté. "Dans les campagnes, c'est une pauvreté qui se cache, on ne les entend pas, on ne les voit pas. C'est très important d'y aller", insiste la bénévole.

"Au niveau de l'aide alimentaire, vous avez tout ce qu'il faut dans les villes, alors que dans les campagnes, il n'y a pas grand chose, ajoute Henri Gaignault. La pauvreté grandit de plus en plus à la campagne, notamment dans la Brenne, il faut qu'on intervienne".

Avec son épicerie sociale, la Banque Alimentaire de l'Indre prévoit d'aider plus d'une centaine de personnes chaque année. Elle recherche d'ailleurs des bénévoles pour assurer le fonctionnement du camion, notamment des chauffeurs.