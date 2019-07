Dans l'Indre, on vient de Paris ou de Nantes pour faire sa demande de papiers d'identité

Il y a de l'attente dans les mairies indriennes pour faire sa demande de carte d'identité ou de passeport. Malgré cela, les délais restent plus courts qu'ailleurs, et certains n'hésitent pas à venir de loin pour effectuer la démarche.

Département Indre, France

La carte d'identité, ou le passeport, outils indispensables pour partir en vacances à l'étranger. En cette période estivale, les délais d'attente en mairie pour obtenir les précieux sésames s'allongent. Malgré tout, dans l'Indre, les temps d'attente sont bien en dessous de ceux d'autres régions. Conséquence : certains viennent de la région parisienne, ou encore de Nantes pour effectuer la démarche chez nous.

De nombreuses demandes d'habitants hors département

À la mairie de Châteauroux, environ 3% des demandes de passeports et de cartes d'identité ont été effectuées par des personnes habitant dans d'autre départements en 2018. À Valençay, ce taux monte à 11%. "Il y a une quinzaine de jours, une personnes est venue de Nantes en train pour son rendez-vous. Et il va falloir qu'elle revienne pour chercher sa carte d'identité" raconte Maryline Panis, adjoint administratif à la mairie.

Pourquoi cet engouement pour les mairies indriennes ? Et bien tout simplement parce que les délais y sont souvent plus courts. "En région parisienne, il faut parfois jusqu'à 6 mois pour obtenir ses papiers. Chez nous, c'est beaucoup plus rapide" explique Patrick Dupont, responsable des affaires administratives à la mairie de Châteauroux. Comment expliquer que ces délais soient plus courts dans l'Indre que dans d'autres régions ? "C'est sans doute lié à la densité de la population, qui est un peu plus faible chez nous, il y a donc moins d'attente" estime-t-on dans les mairies de Valençay et de Châteauroux.

Si les délais sont plus courts, il faut tout de même souvent attendre plusieurs semaines dans l'Indre, rien que pour obtenir un rendez-vous, au cours duquel on effectue sa demande. Il faut ensuite attendre que la préfecture examine le dossier, et que les documents soient fabriqués. Dans le département, on peut effectuer sa demande dans seulement treize mairies.