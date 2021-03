Dans l'Orne, 30% des foyers désormais éligibles à la fibre optique

Le déploiement de la fibre optique se poursuit dans le département de l'Orne. L'objectif est de couvrir l'ensemble du territoire d'ici 2023. Pour l'instant, 30% des foyers et des entreprises sont éligibles. 50% le seront d'ici un an et demi assure l'opérateur Orange qui gère les opérations.

L'objectif n'a pas changé : tous les foyers et entreprises de l'Orne seront éligibles à la fibre optique d'ici 2023. Lors d'un point d'étape, le département et l'opérateur Orange confirment la bonne avancée des travaux. Actuellement, la fibre est accessible pour 30% des foyers et des locaux professionnels, ce qui représente environ 45 500 adresses. "Notre ambition est qu'un logement sur deux soit éligible d'ici un an et demi maximum", assure Fabienne Dulac, la directrice générale adjointe d'Orange France, l'opérateur qui gère les opérations.

Pour le moment, les travaux sont surtout avancés dans les plus grandes villes. "A Alençon ou a Flers, on devrait avoir complètement fini au cours de l'année 2022", explique Christophe de Balorre, le président du conseil départemental de l'Orne. "Les zones rurales évidemment, c'est plus compliqué car cela nécessite de plus gros travaux, notamment en termes de voirie et d'aménagement".

Une nécessité dans les zones rurales

Et pourtant c'est une nécessité selon lui. "Pour un département comme l'Orne, c'est capital. Le numérique prend de plus en plus de place, avec les proches, mais aussi au quotidien, pour la télémédecine ou le télétravail par exemple", ajoute Christophe de Balorre.

Si on veut acceuillir correctement ces nouvelles populations qui télétravaillent, il faut absolument que le département soit équipé avec la fibre optique - Christophe de Balorre, président du conseil départemental de l'Orne

Pour réaliser la majorité de ces chantiers, un partenariat public/privé a été réalisé avec Orange. L'opérateur et le département finance tous les deux. "Nous avons trouvé des subventions ensuite, auprès de l'Europe notamment", précise Christophe de Balorre. Au total, ces opérations se chiffrent à plus de 90 millions d'euros. Le déploiement dans d'autres communes (environ 150) est financé par Orange sur fonds propres.