Dans l'Orne, l'intelligence artificielle au service de la gestion du réseau routier

À première vue, ce fourgon, garé dans la cour du centre routier de la Ferté-Macé, n'a rien de spécial. En réalité, c'est avec lui, que Xavier Lecornu, agent départemental sillonne les routes du bocage pour détecter les problèmes sur la chaussée.

"On installe le smartphone derrière le pare-brise, on ouvre l'application Vialytics et ensuite c'est parti", sourit l'agent. La caméra du téléphone scanne ensuite le goudron, une photo est prise tous les quatre mètres. Une fois les données récoltées, elles sont envoyées à l'entreprise allemande qui fournit le service à la collectivité.

"Il faut une bonne connexion wifi parce qu'il y a beaucoup de photos à envoyer, précise Xavier Lecornu. C'est ensuite l'intelligence artificielle qui fait le travail." Un robot récupère les images et rien n'est laissé au hasard. Les nids-de-poule et les fissures sont détectés. Le logiciel place ensuite un point de couleur sur la carte pour chaque photo prise. "Vert, l'état de la chaussée est correct. Orange, elle est dégradée. Rouge, c'est sérieusement endommagé", précise Frédéric Farigoule, directeur de la gestion des routes du département de l'Orne.

Un outil d'aide à la décision

"Les agents dans les quatre centres routiers départementaux connaissent bien les routes. Pour nous, à Alençon, au siège du Conseil, cela nous permet d'avoir une vue d'ensemble", souligne le directeur.

L'idée pour le département est de mieux connaître ses 6 000 kilomètres de routes pour mieux gérer le budget alloué à leur réparation. "Si on a des choix à faire en matière budgétaire et que différentes routes sont à réparer, on sait que l'on peut trancher avec cet outil en comparant la situation dans différents endroits", assure Frédéric Farigoule.

Xavier Lecornu utilise un fourgon du département pour réaliser ses tournées. Un véhicule bien visible pour ne pas surprendre les automobilistes. © Radio France - Léni Flouvat

Derrière le volant de son camion, Xavier Lecornu, peut passer plusieurs heures à tourner sur des circuits prédéfinis. "On connait bien nos routes, mais des fois ça permet aussi d'aller dans des endroits qu'on ne connaît pas. Le problème est qu'il faut rouler à 50 km/h au lieu de 80 ou 90. Il faut donc faire attention à tout."

"Déjà 2 000 kilomètres de routes analysés"

Le département de l'Orne s'est donné trois ans pour scanner l'ensemble des routes à l'aide de l'intelligence artificielle. "On a déjà 2 000 kilomètres de routes analysés", explique Frédéric Farigoule.

Toute la technologie de Vialytics tient dans une petite mallette, transportable facilement d'un véhicule à l'autre © Radio France - Léni Flouvat

Les agents ont d'abord commencé par les routes principales. Les prochaines phases s'intéresseront au réseau secondaire. "On n'est pas surpris, les premiers résultats sont plutôt bons, confie le responsable. Les problèmes se concentrent surtout dans les agglomérations." Des problèmes de chaussées dus à des travaux en cours ou des projets d'aménagements qui contraignent le département à attendre pour agir.

"On a quelques points rouges sur la carte. Ils se concentrent surtout dans le Perche. C'est un problème de sous-sol moins stable, ajoute Frédéric Farigoule. Un problème connu de nos services."