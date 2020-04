Dans l'Orne, le maire sortant de la Ferté-Macé, toujours en poste, élu conseiller municipal dans ... l'Aveyron

Jacques DALMONT n'imaginait sûrement pas se retrouver dans cette situation de devoir gérer deux mandats dans deux villes différentes et distantes de plus de 700 kilomètres. Après 12 ans de mandat comme maire de la Ferté-Macé dans l'Orne, il avait fait savoir à ses concitoyens et élus, qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat. Trois listes étaient en course le 15 mars 2020. Mais la crise du coronavirus et le confinement imposé, ont changé la donne. Faute d'élu dès le premier tour, Jacques DALMONT s'est retrouvé contraint de poursuivre son travail de maire.

J'attends les directives gouvernementales mais j'assumerai ma charge jusqu'à l'élection du nouveau maire

Le problème c''est que Jacques DALMONT, envisage d'aller vivre une seconde vie , avec sa famille dans une maison qu'il a achetée dans l'Aveyron, dans la commune d'Espalion. Commune dans laquelle il a été élu le 15 mars dernier sur une liste de la minorité. A la Ferté-Macé, certains crient à la trahison, lui reprochant notamment de continuer la politique ailleurs et sur une liste de droite, alors qu'il est adhérent socialiste. Le sortant qui invoque sa vie privée est cependant dans son droit.

Ca n'est pas illégal

Deux mandats pour un seul homme? Si la situation n'a pas été prévue dans la loi, elle n'est cependant pas illégale selon certains juristes. Certes il n'est pas autorisé d'exercer deux fonctions exécutives, mais en l'état, du fait du confinement, Jacques DALMONT n'est toujours pas officiellement conseiller municipal de sa commune de l'Aveyron. Aujourd'hui il l'assure " je mets en suspends ma seconde vie pour mener à son terme ma fonction de maire dans l'Orne, peut-être jusqu'en octobre , à la date choisie pour reporter le scrutin municipal, ensuite alors, je rejoindrai Espalion" .