Dans l'Orne, Raymond Poulidor, à jamais maillot jaune du public

L'ancien cycliste Raymond Poulidor est en dédicace ce samedi dans une grande surface d'Argentan. L’"Éternel second" y présente ses derniers ouvrages. L'occasion aussi pour lui de parler avec ses fans.

A sa manière, Raymond Poulidor continue son Tour de France. "Je fais des dédicaces tous les week-ends. Il faudrait plusieurs Poulidor par week-end, care je suis demandé de partout. Mais ça me permet de venir à la rencontre de mes supporters. On discute de ma carrière, du duel avec Anquetil. ça permet de rester jeune !", confie notre "Poupou" national. A bientôt 81 ans, l'"Eternel second" comme on l'a surnommé - il a terminé 3 fois deuxième (1964, 1965 et 1974) - cultive sa "poupoularité". "Si j'avais gagné le Tour, on m'aurait déjà oublié. Maintenant, tous les jours, il y a un Poulidor : en politique, à l'école, à la pétanque... ça se perpétue de génération en génération", ajoute-t-il.

Un perdant magnifique qui fait partie des sportifs préférés des Français. Benoît a grandi au pied des Pyrénées, et il en connaît un rayon sur le cycliste. Quand on lui dit "Poulidor", c'est d'abord des souvenirs de vacances qui lui reviennent. "Ah, les duels avec Merckx ! c'était LE sportif français, celui qui nous représentait. Notre Poupou. Celui qui reste, qui ne partira pas, ce sera toujours lui : Raymond Poulidor", explique cet ornais d'adoption. Un peu plus tard, Mélanie a décidé de faire un petit cadeau à son papa. "Une petite dédicace. Je vais voir si je lui offre tout de suite ou si j'ai la patience de lui offrir à la fête des pères. c'est un fana de vélo, je suis sûr que ça va lui faire plaisir", précise la jeune femme. "Lui, il était simple, comme tout le monde en fin de compte. Maintenant, on ne peut pas les aborder, dans n'importe quel sport", complète Jean.

"La transmission se fait naturellement. Avant, les jeunes venaient me parler de leur père. Maintenant, c'est de leur grand-père. Et bientôt, ça va être de leur arrière-grand-père. Et toujours cette phrase : C'est toi qui finit toujours 2e", sourit le champion. De passage en Normandie, forcément, un nom revient souvent : Jacques Anquetil. "Le plus grand champion de la Normandie, et l'un des plus grands champions. Un homme exceptionnel". Et "Poupou" de rappeler ce coude-à-coude épique sur les pentes du Puy-de-Dôme lors du Tour de France 1964. C'est aussi sa victoire en 1961 à Rouen lors du championnat de France sur route.

Raymond Poulidor est en dédicace au centre Leclerc d'Argentan ce samedi, de 10 heures à 19 heures.