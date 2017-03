Dans l'Yonne des inégalités demeurent entre hommes et femmes au travail

C'est la journée internationale des droits des femmes. L'occasion de rappeler que même s'il y a des progrès de fait, l'écart de salaire, à compétence égale est de 19 % en faveur des hommes.

Les métiers" féminins "comme secrétaire, caissière ou aide à domiciles sont souvent mal payés et offrent des conditions de travail peu attractives.

Florence travaille comme aide à domicile depuis 13 ans dans le sénonais. Mariée et maman de 3 enfants, avec ses horaires la vie de famille est quasiment inexistante. Le matin le midi le soir et parfois aussi le week end . Et à la fin du mois un salaire tout juste acceptable.

"C'est des aides à la toilette le matin, suivies de coupures dans la journée , on repart le midi pour le déjeuner ,on revient le soir pour le coucher et les payes sont minimes."

A Auxerre Nathalie Diane, la cinquantaine, est secrétaire. Elle est en CDI mais à temps partiel. Divorcée, elle a souvent dû composer avec un salaire insuffisant.

"ça ne permet pas de faire des sorties, c'est insuffisant pour obtenir un crédit ou un logement à soi."

En France plus de 78 % des temps partiels sont occupés par des femmes.

La moitié d'entre elles gagnent moins de 850 euros par mois.

Au centre des finances publiques de Sens, on constate que dans les grades les plus bas, il n'y a quasiment pas d'hommes. Ce sont eux qui raflent la plupart des promotions, notamment parce que les femmes sont à temps partiel pour pouvoir s'occuper des enfants. C'est le cas de Nadine, qui travaille à l'accueil.

"On est obligé de se freiner pour partir en formation. c'est ingérable quand on a une vie de famille."

Une trentaine de femmes du département, responsables d'entreprises, élues , fonctionnaires ou artisans sont reçues ce mercredi en préfecture à Auxerre pour partager leur expérience.

La journée internationale des droits des femmes on en reparle ce mercredi à 7h50 sur France Bleu Auxerre avec notre invitée Maud Navarre docteur en sociologie et journaliste à la revue Sciences Humaines à Auxerre, auteure de " la parité ".