Dans l'Yonne des magasins collectent des vêtements au profit des plus démunis

Trois boutiques de prêt à porter dans l'Yonne participent à la 6ème grande collecte de vêtements intitulée le Dressing du Cœur au profit d’Emmaüs. Calypso à Saint-Julien du Sault , Histoire de Mode à Charny-Orée de Puisaye et Version Privée à Toucy. L'opération se poursuit jusqu'au 31 mars.

A Toucy, Nelly fait partie des clientes régulières du magasin. Elle a apporté deux sacs remplis de vêtements qu'elle est persuadée qu'elle ne remettra plus. « Un imperméable, un pantalon, deux jupes, un gilet. C'est plié, rangé et c'est propre et en bon état. Si des vêtements sont abimés, ils partent à la poubelle. »

Comme Nelly, certains clients ramènent des vêtements qui sont quasiment neuf. Evelyne Durot est la gérante du magasin de Toucy. « Vous achetez une robe pour une cérémonie, vous la mettez une fois ou deux. Autant qu'elle serve à une personne qui en a besoin. »

"C'est mieux de donner que de jeter et c'est la moindre des choses d'aider les autres "

L'objectif de cette opération c'est bien de sensibiliser les consommateurs pour donner une seconde vie à leur vêtements. Nelly en est convaincue depuis longtemps . Et puis être solidaire, c'est important pour elle. « C'est mieux de donner que de jeter. Il y a des gens qui ont besoin de ces vêtements tout simplement. Il y a quand même trop de personnes qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Donc quand on peut, c'est la moindre des choses d'aider les autres. »

Trois magasins dans l'Yonne participent au Dressing du Coeur jusqu'au 31 mars. Calypso à Saint-Julien du Sault , Histoire de Mode à Charny-Orée de Puisaye et Version Privée à Toucy. © Radio France - Damien Robine

"Pour le magasin, participer à l'opération, c'est une question d'image et d'éthique"

Et pour l'image du magasin, cette opération de récupération de vêtements est positive selon Evelyne Durot. Cela fait d'ailleurs 5 ans qu'elle y participe. « Ça fait parler de notre entreprise différemment que de dire uniquement , on est là pour vendre. C'est une question d'image et une question d'éthique aussi. Et puis de contact avec les clients puisque depuis plusieurs jours on parle de cette opération avec eux et je trouve que c'est plutôt bien. »

Dans l'Yonne des magasins collectent des vêtements au profit des plus démunis. Le reportage de Damien Robine à Toucy Partager le son sur : Copier

Et jusqu'au 31 mars il est encore possible de ramener les vêtements en bon état que l'on ne porte plus, dans les 3 magasins de l'Yonne participants au dressing du cœur. Des vêtements qui seront ensuite remis à Emmaüs à Appoigny, avant d'être revendus à petits prix.

L'an dernier en France près de 60 tonnes de vêtements ont été collectées au profit des personnes dans le besoin.