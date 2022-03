Dans l'Yonne, GRDF mise sur le biogaz

Se passer d'importations de gaz, c'est possible ? C'est la question que se pose GRDF. Dans l'Yonne, il y a deux méthaniseurs, dans le florentinois, qui produisent du biogaz et fournissent 3 000 logements des environs. D'ici 2025, GRDF espère en construire et mettre en service dix.

Pourrons-nous nous passer un jour complètement des importations de gaz ? Une question que se pose depuis quelques temps GRDF, surtout depuis le début de la guerre en Ukraine. Car 17% du gaz importé en France vient de Russie. Alors GRDF voudrait que le pays devienne de plus en plus autonome en produisant son propre bio gaz. Et ça passe par la méthanisation, c'est-à-dire la fermentation d'herbes issues de prairies icaunaises. Il y a pour le moment deux méthaniseurs dans le département, tous les deux situés dans le florentinois. Une technique qui ne fait pas l'unanimité, notamment auprès d'agriculteurs, mais pour GRDF, c'est LA solution.

Une technique pratique

Les méthaniseurs sont ces grosses cuves dans lesquelles on fait chauffer à vide de "l'herbe issue des prairies". Dans l'Yonne, "environ 17 000 tonnes d'herbes sont chauffées à 40 degrés à, à vide. Résultat, du gaz est produit" explique Alice Chamont, une des responsables du méthaniseur à Saint-Florentin. Ce gaz est ensuite nettoyé, avant d'être injecté dans les réseaux GRDF et aujourd'hui, jusqu'à 3000 foyers florentinois peuvent être sont alimentés en biogaz. Un biogaz acheminé jusque dans l'agglomération auxerroise.

100% de gaz vert d'ici 2050

Le projet, c'est de mettre en service 10 méthaniseurs d'ici 2025, ils pourront couvrir 40% des consommations de gaz dans l'agglomération d'Auxerre, ou 12% de tout le département. "Et ce n'est pas le seul avantage : ça crée des emplois, non délocalisable" confie Thierry Gay, directeur territorial GRDF en Bourgogne Franche Comté.

"On peut même aller plus loin : être 100% autonome sur notre production de gaz dans le département" conclut-il. Et pour lui, c'est tout à fait faisable : GRDF a fait appel à l'ADEME, l'agence de la transition écologique pour une étude, et le résultat est formel : oui, c'est possible, notamment car l'Yonne est un territoire agricole avec pas mal de matière, qui peut servir à la méthanisation. À terme, GRDF souhaite être 100% autonome sur la production de gaz vert d'ici 2050.