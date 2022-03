Dans l'Yonne, l'association Inter-Rurali-T lutte pour l'inclusion des personnes transgenres

Ce jeudi 31 mars marque la journée internationale de lutte pour la visibilité et l'inclusion des personnes transgenres. L'occasion pour France Bleu de parler de l'association Inter-Rurali-T. Basée dans le nord de l'Yonne, elle s'est exportée des Hauts-de-France pour s'installer dans le département en novembre 2021.

La transidentité c'est quoi ?

Être transgenre, c'est pour un homme ou une femme, avoir l'impression d'être né dans le mauvais corps. Pour celles et ceux qui n'ont pas ce sentiment, on les appelle cisgenres. En général, on se pose des questions sur notre genre à partir de l'âge de huit ans et jusqu'à la préadolescence. Un âge très délicat, surtout que les parents ne savent pas trop comment accompagner leurs enfants. C'est là que l'association intervient.

"Nous sommes là pour aider, accompagner les enfants, mais aussi les parents. Pour les rassurer, pour les rediriger également" explique Alexandra Bruneel, présidente de l'association. "_Le taux de suicide chez les personnes transgenres est très élevé_, car elles ont souvent l'impression d'être seules, surtout en milieu rural. Nous sommes là pour leur dire que non, ils et elles ne sont pas seuls, il est toujours possible de se tourner vers nous" poursuit-elle.

La ruralité favorise l'isolement

L'information et la pédagogie sur ce sujet sont rares dans les milieux les plus ruraux, ça ne facilite en rien les besoin de réponses des concernés. C'est le cas de Nathalie, icaunaise de naissance et a toujours vécu dans l'Yonne.

"Vers dix ans, je ne me sentais pas bien dans mon corps. Mais la pression sociale a eu raison de moi et j'ai étouffé ce que je ressentais et ai simplement fait comme les copains pour m'intégrer" témoigne-t-elle. "Puis de mes quinze ans jusqu'à mes trente ans, j'avais l'impression d'être amoureuse de toutes les femmes ; en réalité c'était leur image que j'aimais, je voulais leur ressembler" conclut-elle.

Nico, elle, est intersexe. Cela signifie qu'elle est née avec les caractères sexuels masculins et féminins. A la naissance, elle a subi une opération, puis a été assignée au genre masculin. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais ne savait pas quoi. "Je pensais que mon cas était unique. A l'époque on ne parlait pas de cela, il y avait à peine internet et je n'avais donc aucune manière de me comprendre" confie-t-elle. Début 2021, elle rencontre alors Alexandra. "Ca a été une grosse révélation ; j'ai enfin compris que je n'étais pas seule" conclut-elle. Nico a débuté une transition il y a un an tout juste.

L'association Inter-Rurali-T est présente sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter, où il est possible d'entrer en contact avec la présidente, pour plus d'informations.