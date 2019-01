Dans l'Yonne, les parents se demandent quelles couches faire porter à leur enfant

Les industriels fabriquant des couches pour bébé ont désormais quinze jours pour prendre des engagements. Mercredi l'ANSES a fait savoir qu'il existait des substances toxiques dans 23 types de couches pour bébé, parmi les plus utilisées. En cause, des dérivés du pétrole, des dioxines ou des PCB.

Alors que les seuils sanitaires sont parfois dépassés pour certaines substances jugées nocives, le gouvernement veut que les industriels réduisent voire suppriment certains composés chimiques dans leurs couches comme les parfums, les colorants, les dérivés du pétrole, les dioxines ou les PCB. A Sens, les parents se demandent maintenant quelles couches faire porter à leur enfant.

On favorise l'économie et on oublie de protéger les gens - Max, père d'une petite fille de 12 mois

C'est le cas de Max, une petite fille d'un an dans les bras. Il n'était pas au courant des informations diffusées par l'Agence de sécurité sanitaire : "je suis triste d'apprendre cela. On favorise l'économie et on oublie de protéger les gens. Je pensais que les gens étaient prioritaires mais apparemment non puisque-là on nous balance n'importe quoi dans les couches des gamins."

Les couches lavables, pratique la moins nocive à long terme

Claude elle aussi a une fille de 12 mois et elle envisage de changer : "il faudrait qu'on reparte à l'ancien temps. Moi j'ai grandi en Afrique, j'ai l'habitude de laver. Des couches lavables, cela fait plus de boulot, mais on se rend compte qu'il y a des produits toxiques pour les enfants, cela fait réfléchir."

Des couches lavables plus économiques, plus écologiques, mais parfois contraignantes reconnait Maryline Gandon, de l'association A petits pas. Elle en a mis a son dernier fils : "c'est vrai que la couche lavable, quand vous êtes en sortie, vous avez votre couche, il faut la mettre dans un sac, il faut la ramener à la maison. Donc selon ce qu'on va faire, parfois on va rester sur une couche jetable pour le côté pratique."

Des couches lavables aussi plus économiques

En moyenne un enfant portera entre 3500 et 4500 couches au début de sa vie. Cela correspond à un budget compris entre 1000 et 1500 euros. Des kits complets de couches lavables sont vendus à 300 euros les six couches avec les inserts absorbants nettoyables. C'est donc un investissement de départ largement rentabilisé, d'autant que ces couches pourront servir à plusieurs enfants.

Des couches sans hydrocarbures et sans chlore en magasin bio

Des couches jetables dont certaines sont labellisées écologiques et qui seraient moins nocives explique Emmanuelle, conseillère au magasin les comptoirs de la bio à Sens : "des couches qui sont sans latex, qui ne sont pas traitées au chlore pour le blanchiment, qui ne contiennent pas d'OGM et qui ne contiennent pas d'hydrocarbures, dérivés de pétrole que l'on peut trouver dans certaines autres couches." A Sens, toutes les crèches municipales proposent des couches labellisées écologiques depuis deux ans.

A l'avenir, L'ANSES préconise notamment de supprimer tous les parfums présents dans les couches pour bébé.